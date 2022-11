Remo anuncia contratação de Jean Silva, destaque do Figueirense na Série C

O Remo anunciou na tarde desta sexta-feira (18) a contratação do primeiro atacante para a temporada de 2023. O novo jogador do Leão Azul é o ponta Jean Silva, de 33 anos. Ele foi um dos destaques do Figueirense na última Série C do Brasileirão.

Jean Silva é mineiro da cidade de Ferros. Com um currículo vasto, o novo jogador do Leão tem passagens por clubes como São José-RS, Tombense, Avaí, Operário-PR, Brasil de Pelotas, América-RN, Novo Hamburgo, Ypiranga-RS, Botafogo-SP, Joinville, Sampaio Corrêa e Vila Nova.

Jean Silva é um atleta bastante veloz, que tem como principal característica o drible, mas que marca poucos gols. Na última equipe que jogou, o Figueirense, o atacante fez 19 jogos e balançou as redes em apenas três oportunidades. Em entrevista a assessoria de comunicação do clube, Jean Silva falou sobre a expectativa de jogar pela primeira vez no Norte do Brasil:

"Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio. Grato a Deus e ao Clube pela oportunidade de vestir essa camisa pesada e cheia de tradição. Chego com apetite e com muita gana para representar o rei da Amazônia", disse Jean Silva.

Previsão de chegada

De acordo com a assessoria do Remo, Jean Silva chega a Belém no início de dezembro para iniciar a pré-temporada junto com o restante do elenco azulino. Vale destacar que a diretoria remista planeja iniciar os treinamentos visando o Campeonato Paraense de 2023 ainda na primeira quinzena do próximo mês.

Contratados

Com a chegada de Jean Silva e a renovação com Pablo Roberto, que ocorreu mais cedo, sobem para 20 o número de jogadores que vão compor o plantel azulino para a próxima temporada. No momento, o Leão realizou seis renovações de contrato e assinou com cinco novos atletas. Fazem parte do elenco, também, jogadores que subiram das categorias de base.

Veja o elenco do Remo para 2023

Goleiros

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Ícaro (contratado após passagem pelo ABC-RN)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2023)

Henrique (jogador das categorias de base)

Pablo Roberto (contrato renovado após a Série C 2023)

Atacantes