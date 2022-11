Presidente do Remo diz que clube utilizará CT na preparação para o Campeonato Paraense 2023

Não utilizado por vários meses devido à queda da ponte que liga o distrito de Outeiro à Belém, o CT do Remo voltará a fazer parte da programação de treinos azulinos na próxima temporada. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente remista, Fábio Bentes, disse que o local receberá jogos da equipe feminina e sub-17 nos próximos dias e está disponível para os treinos do time profissional masculino no mês que vem.

"A reapresentação dos jogadores será no Baenão, mais a realização de exames médicos. Em seguida, iniciaremos os treinamentos e eles serão realizados prioritariamente no CT. O gramado do campo principal está pronto e, muito provavelmente no dia 15 de dezembro, estará disponível para o time masculino profissional. Posteriormente, quando o Baenão for entregue, utilizaremos o estádio para que os atletas se acostumem com o campo de jogo", disse Fábio.

Vale destacar que o Baenão está passando por uma pequena reforma nos próximos dias. O gramado está recebendo cuidados e as áreas internas do estádio, como vestiários, acesso ao gramado e Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) serão revitalizadas. Tudo isso deve ser concluído antes do Parazão 2023.

Vale destacar que a diretoria remista planeja iniciar os treinamentos visando o Campeonato Paraense de 2023 ainda na primeira quinzena do próximo mês. No momento, o Leão tem 18 jogadores confirmados no plantel azulino para a próxima temporada. Desde o final da Série C, o Time de Periçá realizou cinco renovações de contrato e assinou com quatro novos atletas. Fazem parte do elenco, também, jogadores que subiram das categorias de base.