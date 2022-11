Remo contrata zagueiro vice-campeão da Série C pelo ABC em 2022

O Remo anunciou no início da tarde desta quarta-feira (16) a contratação do zagueiro Ícaro, de 29 anos. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do clube.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Ícaro foi um dos destaques da equipe do ABC-RN na Série C deste ano. Pelo alvinegro potiguar, o defensor atuou em 42 partidas, marcou dois gols e ajudou o clube a alcançar o vice-campeonato da Terceirona.

VEJA MAIS

Além da boa passagem pelo ABC-RN, Ícaro acumula passagens por Coritiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Santo André, Tombense, Mirassol, Portuguesa, Aparecidense e GE Brasil. Em entrevista à assessoria de comunicação do Remo, Ícaro comentou sobre o desafio de defender o Time de Periçá.

"Minhas expectativas são enormes para conseguirmos juntos os objetivos com o Rei da Amazônia e darmos muitas alegrias aos torcedores remistas", disse Ícaro.

Previsão de chegada

De acordo com a assessoria do Remo, Ícaro chega a Belém no início de dezembro para iniciar a pré-temporada juntamente com o restante do elenco azulino. Vale destacar que a diretoria remista planeja iniciar os treinamentos visando o Campeonato Paraense de 2023 ainda na primeira quinzena do próximo mês.

Contratados

Com a chegada de Ícaro, sobem para 18 o número de jogadores que vão compor o plantel azulino para a próxima temporada. No momento, o Leão realizou cinco renovações de contrato e assinou com quatro novos atletas. Fazem parte do elenco, também, jogadores que subiram das categorias de base.

Veja o elenco do Remo para 2023

Goleiros

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Ícaro (contratado após passagem pelo ABC-RN)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2023)

Henrique (jogador das categorias de base)

Atacantes