Contratações: Veja quem são os jogadores que estarão no Remo na temporada 2023

O Remo anunciou, neste sábado (12), o nome de mais dois jogadores que estarão no elenco azulino para a temporada de 2023. O primeiro jogador anunciado foi Diego Ivo, que esteve no CRB-AL na última temporada e chega pra reforçar o Leão Azul. O outro foi o lateral-esquerdo Leonan, que já estava no Mais Querido em 2022, mas renovou o contrato para o ano que vem.

Com os anúncios, o elenco azulino para a próxima temporada vai ficando cada vez mais robusto. Os novos jogadores têm se somado àqueles que já tinham contratos mais longos com o Leão, como atletas revelados nas categorias de base e os goleiros.

Para que o torcedor azulino fique de olho nos jogadores contratados para o ano que vem, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou uma lista de atletas que já firmaram contrato com o Leão. Veja:

Goleiros:

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Ronald (tem contrato até o final de 2023)

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2023)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2023)