Torcedor do Remo aparece em transmissão da Copa e repórter da Globo diz: 'Leão do Norte'; vídeo

França e Tunísia entraram em campo nesta quarta-feira (30), pela última rodada do grupo D da Copa do Mundo. Mas um torcedor apareceu com a camisa do Remo durante a transmissão e chamou a atenção do repórter da TV Globo, Marcelo Courrege, que identificou a camisa azulina. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Assista:

VEJA MAIS

Durante a transmissão do pré-jogo, Courrege, foi chamado para falar sobre a Seleção Francesa e estava do lado do Estádio Cidade da Educação, local onde ocorreu o jogo. Ao iniciar as informações, apareceu um torcedor do Remo, apontando para o escudo azulino.

O repórter Marcelo Courrege identificou a camisa azulina e chamou o Remo por uma de suas alcunhas, além de ter citado Belém do Pará.