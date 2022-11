Copa do Mundo 2022: Repórter sobre tom de azul do Remo: 'Dos mais bonito do mundo'

Na cobertura de mais uma Copa do Mundo, o repórter Fernando Fernandes conversou com a equipe de O Liberal, que está no Catar. O jornalista relembrou quando cobriu a Copa dos Campeões conquistada pelo Paysandu, em 2002, e revelou ganho a camisa dos 100 anos do Remo. Fernando afirmou que a cor do clube azulino é uma das mais lindas.

"Eu estava lá na Copa dos Campeões, o Papão da Curuzu arrebentou. Ganhei uma camisa linda do Remo, dos 100 anos, com aquele dourado. O azul do Remo é um dos mais bonitos do mundo, pessoal do Papão não fica bravo, mas aquele tom é 10", disse Fernando sobre os clubes paraenses.

