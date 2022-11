Copa do Mundo 2022: Lateral da Seleção já jogou com atletas ex-Remo e Paysandu; confira

Provável titular da lateral-esquerda contra Camarões, o lateral-esquerdo da Seleção Brasileira Alex Telles deve fazer a estreia em Copas do Mundo. O duelo ocorre na próxima sexta-feira (2), às 16h, no Estádio Lusail. Uma curiosidade sobre o jogador é que o defensor já dividiu vestiário com atletas ex-Remo e Paysandu.

Ex-Paysandu

Alex Telles, de 29 anos, é gaúcho de Caxias do Sul. O jogador foi revelado pelo Juventude, por onde passou desde o sub-15, até estrear profissionalmente em 2011. No Alviverde, Alex jogou ao lado de um goleiro que, anos antes, havia vestido a camisa bicolor. Em 2004, Paulo Musse Paulo Musse defendeu o Papão, na Série A. O arqueiro fez 41 jogos pelo clube da Curuzu, emprestado pelo Vitória-BA.

VEJA MAIS

Ex-Remo

Já entre os ex-azulinos o mais conhecido é o atacante Brenner. Especulado para voltar ao Remo em 2023, Brenner também foi revelado pelo Juventude e tinha apenas 18 anos quando Alex Telles estava no clube gaúcho. Outro ex-Remo que foi companheiro do lateral foi o volante Vacaria, que defendeu o Leão em 2018 e 2019.

Além deles, Alex Telles também compartilhou vestiário com os ex-azulinos Celsinho, lateral-direito, e com o ex-atacante Rodrigo Dantas. Celsinho jogou nesta temporada pelo Remo, enquanto Rodrigo defendeu as cores do Leão em 2011.

