Tragédia em voo da Chapecoense completa seis anos e Paysandu homenageia atletas; veja mais

O dia 28 de novembro marca os seis anos da tragédia no voo da Chapecoense, onde 71 pessoas morreram na queda da aeronave que partiu de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia. A aeronave caiu a poucos quilômetros da cidade colombiana, deixando um rastro de dor, em uma das maiores tragédias do futebol mundial.

Entre as vítimas estavam dois ex-jogadores do Paysandu. O atacante Bruno Rangel esteve no Paysandu em 2010, onde disputou 12 partidas e marcou nove gols. Outra vítima que também passou por Belém foi o meia Sérgio Manoel, que defendeu o clube paraense um ano antes do acidente, onde teve oportunidade de jogar quatro partidas na temporada.

Por conta disso, o Paysandu prestou sua homenagem aos atletas e à Chapecoense, através das redes sociais. Confira: