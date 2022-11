Atacante paraense Danrlei, ex-Paysandu, é anunciado na Chapecoense para a temporada 2023

Após duas temporadas defendendo o Paysandu, o atacante paraense Danrlei, já possui novo clube para a disputa de 2023. O jogador foi anunciado pela Chapecoense-SC, nesta sexta-feira (25). O anúncio foi feito nas redes sociais do clube de Santa Catarina (SC) e o atleta ficará no clube alviverde até o final do mês de novembro de 2023.

Danrlei é natural da cidade de Baião (PA), se destacou no Independente de Tucuruí, na Série D. No ano passado se destacou jogando no Campeonato Paraense e despertou interesse dos dois maiores rivais paraenses, Remo e Paysandu, que fizeram proposta ao jogador. O fato do clube bicolor ter proposto um contrato maior ao atleta, pesou na hora da escolha e Danrlei foi defender o Papão em 2021.

Nesta temporada o Papão renovou com o atleta até o final da Série C deste ano. Após o título conquistado pelo Paysandu da Copa Verde, contra o Vila Nova-GO, no último final de semana, o jogador se despediu dos amigos na Curuzu. Ao todo foram 49 partidas com a camisa do Paysandu em duas temporadas e marcou 14 gols.

O jogador recebeu propostas de outras equipes, como adiantamos em O Liberal, na semana passada, mas optou pela Chapecoense-SC. Aos 27 anos, o atacante Danrlei terá a sua primeira experiência longe do Estado do Pará.