Na mira do Paysandu, meio-campista paraguaio Jorge Jiménez se despede do Ituano-SP

Livre no mercado. Essa é a situação do volante paraguaio Jorge Jiménez, de 30 anos, que estava disputando a série B do Campeonato Brasileiro pelo Ituano-SP, mas não renovou para a temporada 2023. O jogador, que está negociando com a diretoria bicolor, agradeceu pela oportunidade de ter vestido a camisa do clube paulista e relembrou as conquistas que teve com o Ituano.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Com dois acessos seguidos pelo Galo (Séries B e C), além do título da Terceirona e do interior paulista em 2022, o jogador afirmou que levará o clube na memória e que essa foi uma passagem inesquecível, além de agradecer aos funcionários, comissão e torcedores.

“Obrigado Ituano. Venho agradecer pela oportunidade de vestir essa camisa por duas temporadas e por conseguir fazer história com este clube bom e organizado. Fui o primeiro estrangeiro a ganhar títulos no clube, uma honra pra mim! Sou grato a Deus por todos os momentos inesquecíveis que vivemos, os quais levarei para o resto da minha vida. Gratidão a todos do staff do clube e aos meus companheiros por todos os objetivos que alcançamos juntos. A toda torcida do galo de Itu (SP) pelo carinho e respeito comigo e minha família, deixo meu muito obrigado por tudo”, publicou.

VEJA MAIS

O jogador negocia com a diretoria do Paysandu. A informação foi confirmada por uma fonte ao O Liberal, porém, em razão do clube bicolor estar passando por uma eleição, alguns nomes estão sendo debatidos internamente, assim como quem fica e quem sai do elenco que conquistou o título da Copa Verde no último final de semana.

Jorge Jiménez iniciou a carreira na Argentina, atuando pelo San Telmo, em 2012. Na temporada 2017 atuou pelo Nacional, do Paraguai. Em 2018 foi contratado pelo Náutico-PE, onde permaneceu até 2019. Jogou pelo Operário-PR, CRB-AL e nas duas últimas temporadas defendeu o Ituano.