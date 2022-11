Após título da Copa Verde, Paysandu informa saídas de dois atacantes do elenco

O Paysandu Sport Club anunciou nesta quarta-feira (23) as saídas de dois atacantes do elenco. A diretoria do alvi-celeste informou que o paraense Danrlei e o recém-chegado Batista não fazem mais parte dos planos do Papão para 2023. Os dois jogadores tinham contrato até o final da Copa Verde, competição em que o Papão conquistou o tricampeonato no último final de semana.

VEJA MAIS

O atacante Danrlei, natural da cidade baião (PA), deixa o Paysandu após duas temporadas vestindo o manto bicolor. Nesse período o jogador esteve em campo pelo Papão em 49 partidas e balançou as redes 14 vezes, porém, sofreu com as contusões que não o deixaram ter sequência na equipe alviceleste.

O atacante recebeu propostas de alguns clubes, as quais, segundo ele, está analisando. Porém existe a possibilidade de acerto com a Chapecoense-SC, clube que tem interesse no atleta, mas, disse que não fará “leilão” pelo atacante.

Antes de jogar pelo Paysandu, Danrlei atuou pelo Independente de Tucuruí. Na temporada 2020, o jogador marcou oito gols em 19 partidas, já no Campeonato Paraense de 2021, foram oito jogos e quatro vezes em que balançou a rede.

Além de Danrlei, outro que teve o vínculo com o Paysandu encerrado foi o atacante Batista, de 27 anos, que chegou a jogar pelo Grêmio-RS e estava no Caxias-RS, antes de assinar com o Papão. Batista chegou a Belém para defender a camisa alvi-celeste apenas na disputa da Copa Verde, com a possibilidade de renovação de contrato para 2023. Porém, atuou em três partidas e não marcou gols.