Com Remo e Paysandu, confira a lista de participantes da Copa Verde de 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a realização da Copa Verde para 2023 e soltou a lista de clubes participantes para a décima edição, que deve ocorrer entre os dias 18 de fevereiro e 3 de maio. Apenas Clube do Remo e Paysandu, atual campeão, figuram na lista de representantes do estado do Pará.

Os azulinos, que desistiram da disputa deste ano, entram no "critério 1" da Copa Verde, onde estão reunidos os campeões estaduais das regiões Norte e Centro-oeste, além do Espírito Santo. Nesta condição estão inseridos Manaus, Brasiliense, Atlético Goianiense e Cuiabá.

Já o Papão da Curuzu, que, além de ser o atual campeão, é o maior vencedor do torneio, com três títulos, entra no "critério 2", ao lado de Goiás, Rio Branco do Espírito Santo, Interporto, Princesa do Solimões, de Manaus, entre outros a serem ainda definidos. Por fim, no último grupo estão agregados os clubes definidos pelo ranking nacional de clubes da CBF, entre eles Vila Nova, Aparecidense, Luverdense e Atlético Acreano.

Em 2023, a Copa Verde deve ser disputada em cinco fases e tudo leva a crer que Leão e Papão entrem apenas na segunda fase, ou oitavas de final. O Paysandu conquistou a Copa Verde em três ocasiões (2016, 2018 e 2022), enquanto os azulinos ergueram a taça uma única vez (2021).

Lista dos participantes por estado: