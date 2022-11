Revelado no futsal do Remo, meia é vendido ao Santos por R$ 10 milhões

O Santos acordou a compra do meia Vinícius Zanocelo, da Ferroviária, por R$ 10 milhões. Uma curiosidade sobre o jogador é que, com pouco mais de 10 anos, veio jogar futsal pelo Remo, onde marcou 199 gols - com direita a 92 em uma única temporada - com a camisa azulina em quatro anos defendendo as cores do Leão.

Posteriormente, Vinícius retornou para São Paulo - Estado natal - e defendeu as cores do Corinthians. A transição para o futebol de campo veio quando vestiu as camisas de Juventus-SP e da Ponte Preta, ainda na base, em 2016.

Vinícius jogou a última temporada emprestado pela Ferroviária-SP ao Santos. Pelo clube da Vila Belmiro, Vinícius marcou cinco gols em 50 jogos e despertou o interesse da direção em sua compra, efetivada e confirmada pelo clube do interior paulista.

Nota oficial

"A Ferroviária SAF informa que o atleta Vinicius Nelson de Souza Zanocelo, que pertencia ao clube e atuava por empréstimo no Santos Futebol Clube, foi transferido em definitivo para a equipe alvinegra. Prezando sempre pelo respeito e profissionalismo entre os envolvidos, o valor da transação não será divulgado. A Ferroviária agradece ao atleta, que foi peça importante na campanha do Paulistão 2021, chegando até às quartas de final, e deseja muito sucesso em sua carreira".