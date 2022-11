Repatriado: Remo anuncia jogador que foi campeão paraense pelo clube em 2018

O Remo anunciou mais um jogador para a temporada de 2023. Desta vez, a contratação é de um velho conhecido. A novidade é o meia Rodriguinho, de 34 anos, que já foi campeão paraense com o Leão em 2018. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (21) pelo site oficial do clube.

Desde que saiu do Remo, em 2018, Rodriguinho consolidou carreira no mundo árabe. Nesta temporada, o meia estava atuando no Al Bataeh, nos Emirados Árabes Unidos, onde teve 29 jogos, nove gols e 23 assistências.

Fora do país, o jogador atuou, além dos Emirados Árabes Unidos, na Coreia do Sul e no Kuwait. No futebol brasileiro, tem passagem por Atlético-MG, Gama, Tupi e CRB.

Em entrevista à assessoria de comunicação do clube, Rodriguinho disse que decidiu vir ao Remo agora porque gostaria de "voltar para a casa". Confira:

"A expectativa de fazer história no Clube que me abraçou e desde 2018 faz parte da minha vida. É uma honra voltar e prometo entregar o meu melhor dentro e fora de campo. Vamos em busca dos títulos e do acesso. Não vejo a hora de chegar em Belém para reencontrar o Fenômeno Azul", disse Rodriguinho.

Previsão de chegada

De acordo com a assessoria do Remo, Rodriguinho chega a Belém no início de dezembro para iniciar a pré-temporada junto com o restante do elenco azulino. Vale destacar que a diretoria remista planeja iniciar os treinamentos visando o Campeonato Paraense de 2023 ainda na primeira quinzena do próximo mês.

Contratados

Com a chegada de Rodriguinho sobe para 21 o número de jogadores que vão compor o plantel azulino para a próxima temporada. No momento, o Leão realizou seis renovações de contrato e assinou com cinco novos atletas. Fazem parte do elenco, também, jogadores que subiram das categorias de base.

Veja o elenco do Remo para 2023

Goleiros

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Ícaro (contratado após passagem pelo ABC-RN)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2023)

Henrique (jogador das categorias de base)

Pablo Roberto (contrato renovado após a Série C 2023)

Meia

Rodriguinho (contratado após passagem pelo Al Bataeh-EAU)

Atacantes