Remo vence Trabalhista pelo Parazão sub-17 e adianta classificação nas oitavas de final do torneio

O Clube do Remo conseguiu uma importante vitória nas oitavas de final do Campeonato Paraense da categoria sub-17. Jogando no CT do Remo, em Outeiro, distrito de Belém, os azulinos venceram a equipe do Trabalhista, pelo placar de 3 a 1. O próximo encontro entre os times será nesta sexta-feira (25), valendo vaga na fase final da competição.

A equipe comandada pelo técnico Wesley Raad começou o jogo ofensiva, trabalhando os toques de bola, enquanto o Trabalhista utilizava, na maior parte do tempo, dos contra-ataques como arma de jogo. Com um domínio de bola maior, os azulinos conseguiram impor um ritmo de jogo forte, que resultou nos gols marcados por Davizinho, Renan e Bernardo.

A rodada prossegue com outros dois jogos nesta segunda-feira (21). Águia de Marabá e Parauapebas jogam às 19 horas, no estádio Zinho de Oliveira, enquanto Castanhal e Santa Maria entram em campo no Modelão, a partir das 15 horas. Os outros dois jogos que fecham a rodada acontecem nesta terça-feira, entre Vila Rica e Castelo dos Sonhos, e Tiradentes e Ponte Nova.

Outros jogos da manhã desta segunda-feira: