Remo empata com Comercial e aguarda sorteio para as oitavas de final do Parazão sub-17; veja mais

O Clube do Remo encerrou a primeira fase do Campeonato Paraense sub-17 com um empate em 2 a 2 diante do Comercial. O resultado deixou os azulinos na liderança do grupo e, com 22 pontos. A Federação Paraense de Futebol (FPF) definirá agora, através de sorteio, os confrontos das oitavas de final da competição estadual.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Remo e Comercial jogaram na manhã desta segunda-feira (14), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju). Os gols da partida saíram no segundo tempo. Pelo lado azulino, marcaram Mocajuba e Kakaroto.

VEJA MAIS



O empate quebrou a sequência de vitórias do Leão Azul na competição. Agora, em oito jogos são sete vitórias e um empate, deixando o time na liderança isolada do grupo E. Logo atrás vem o Comercial, o outro classificado. Para o técnico Wesley Raad, o time teve um desempenho dentro do esperado.

"Viemos hoje com uma equipe mista, mas não deixamos de jogar o nosso futebol. Fizemos um bom primeiro tempo, perdemos algumas oportunidades, mas acabamos concluindo no segundo tempo, depois de duas falhas que resultaram no gol do adversário. Graças a Deus reagimos no tempo certo e conseguimos o empate", afirma Raad.

De acordo com o treinador, o time teve um saldo positivo, pois o empate veio em um momento com a classificação já garantida. "Somos um time capacidade. No entanto, é preciso entender que são adolescentes e alguns erros podem acontecer. Hoje poderíamos empatar, pois a partir de agora começa outro campeonato. Vamos corrigir os erros, porque a próxima fase exige preparação", encerra.