Em momentos distintos, bases de Remo e Paysandu podem ser alternativas para 2023

Com o fim da temporada 2022, os principais times do estado, Remo e Paysandu, começam a pensar em estratégias para montar o elenco do ano que vem. Nesse momento, as duas maiores torcidas do Pará costumam levantar um questionamento: a base será utilizada? No momento, as categorias de formação de jogadores da dupla Re-Pa vivem momentos diferentes. Além disso, ambos os clubes pensam na integração de jovens atletas de maneiras distintas.

Remo: base vitoriosa e trabalho a longo prazo

Simba em ação na Copa do Brasil Sub-20 (Samara Miranda / Remo)

As categorias de base do Remo, até o momento, são as mais vitoriosas do estado. O Simba, como a torcida costuma chamar os juniores azulinos, é o atual campeão paraense nas categorias sub-17 e sub-20. Além disso, a equipe remista conseguiu alcançar as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 neste ano, igualando a melhor campanha da história de um time paraense no torneio.

Apesar disso, o elenco azulino profissional tem tido pouco protagonismo vindo da base. Em 2020, por exemplo, Hélio Borges foi importante na conquista do acesso à Série B. No entanto, desde então, faltou uma "grande estrela" formada pelos juniores do Leão. O último grande destaque foi o atacante Ronald, que vinha em uma boa sequência de jogos na Série C, mas sofreu uma grave lesão no joelho.

Mesmo assim, a tendência é que o elenco do Remo em 2023 tenha mais jogadores da base. Marcelo Cabo, novo treinador, já disse que pretende usar a garotada no próximo ano. Tanto que, até o momento, o Leão possui quatro jogadores que subiram da base no elenco: o goleiro Ruan, o volante Henrique, e os atacantes Tiago Mafra e Pedro Sena. Há também a possibilidade do centroavante PP, destaque na conquista do Sub-20 esse ano, subir para o profissional.

Paysandu: base em baixa, mas integrada ao profissional

Base do Paysandu vive momento de reconstrução (Jorge Luis Totti/ Paysandu)

As categorias de base do Paysandu vivem mau momento nos últimos anos. Neste ano, a equipe bicolor ainda está na luta pelo o título estadual Sub-17. No entanto, a campanha no Sub-20 foi bem abaixo do esperado. O Lobinho foi eliminado nas oitavas de final, quando perdeu por um placar agregado de 6 a 3 para a Tuna Luso.

Assim como o maior rival, o Remo, o elenco profissional do Bicola não tem tido protagonistas vindo das categorias de base. O último destaque vindo dos juniores do Papão foi o lateral-esquerdo Diego Matos, titular na temporada passada. Devido ao bom ano na Curuzu, o jogador foi negociado com o Avaí-SC em dezembro de 2021.

No entanto, ao contrário do Remo, o Paysandu integra muito mais jogadores ao elenco profissional. As chances que os garotos têm entre os titulares são poucas, mas eles participam dos treinos com os demais atletas da equipe. Este ano, para a disputa da Copa Verde, foram chamados para compor o elenco bicolor o meia Éric e os atacantes Roger e Adilson. Apesar disso, espera-se pouca utilização de juniores na equipe que vai disputar o Parazão do ano que vem.