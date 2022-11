Remo anuncia renovação de contrato de volante campeão da Série C contra o Leão

Remo anunciou nesta sexta-feira (18), mais um jogador remanescente da temporada 2022. A diretoria azulina informou a renovação de contrato do volante Pablo Roberto, de 23 anos, que pertence ao Vila Nova-GO e que jogou duas partidas pelo Leão na Série C deste ano. O jogador retorna ao Baenão por empréstimo.

O mineiro da cidade de São Francisco (MG) retorna ao Baenão para atuar uma temporada inteira. Pelo Remo neste ano foram apenas dois jogos, já que Pablo Roberto chegou ao Leão apenas na reta final da Série C. Com a eliminação do clube paraense ainda na primeira fase, o jogador deixou Belém.

Em entrevista ao site oficial do Remo, Pablo Roberto falou sobre o período que ficou no Baenão e projetou a temporada 2023 com a camisa azulina.

“Estou muito feliz com essa renovação com Clube do Remo. Fiquei por um período curto e queria sentir um pouco mais do Clube, por isso aceitei renovar e voltar. A expectativa é muito grande em ajudar o Leão a conquistar todas as metas da temporada, dando o meu melhor com muita vontade e determinação para honrar essa camisa de muito peso”, disse.

Relembre a atuação de Pablo Roberto

Pablo Roberto já foi campeão contra o Remo. O jogador estava no Vila Nova-GO na temporada 2020, ano em que Leão e Tigre decidiram o Campeonato Brasileiro da Série C. Pablo, que também joga de meia, esteve em campo nas duas finais da Terceirona. No último jogo, em Belém, o meio-campista marcou um dos gols na vitória do Vila Nova por 3 a 2 e conquistou o título Brasileiro dentro do Mangueirão.

Além do Vila Nova, o meio-campista atuou no Atlético-GO, clube onde iniciou a carreira e teve passagens pela Portuguesa-RJ e Bahia-BA. Em 2022 realizou 32 partidas oficiais (30 pelo Vila e duas pelo Remo) e marcou dois gols (todos pelo clube goiano).

Essa é a quinta renovação de contrato do Remo para a temporada 2023. Além de Pablo, o Remo renovou com os goleiros Zé Carlos e Victor Lube, o lateral-direito Leonan, o zagueiro Wendel Lomar e também o volante Anderson Uchôa. Os atletas e comissão técnica irão se apresentar no dia 12 de dezembro e iniciarão a pré-temporada.