Com 90% do elenco fechado, presidente do Remo avalia contratações: 'atletas de uma prateleira acima'

O Remo já começou a “espirar” a temporada 2023. O Leão que não conseguiu o tão desejado acesso à Série B em 2022, trabalhou nos bastidores e contratou o técnico Marcelo Cabo, que possui mercado na Série B e o tão esperado executivo, cargo que será comandando por Thiago Gasparino. Com as chegadas dos dois profissionais, a diretoria do Remo trabalha para trazer jogadores de um nível maior, desde a disputa do Parazão, visando a manutenção de uma “espinha dorsal” para o Campeonato Brasileiro da Série C. O presidente azulino, Fábio Bentes, avaliou como positiva as contratações realizadas pelo clube nos últimos dias, citou a repercussão junto ao torcedor, além de falar sobre os critérios dos anúncios e renovações.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Para Bentes, o Remo está bem adiantado em relação aos clubes que disputam a Série C. O mandatário remista sabe das dificuldades que terá pela frente em seu último ano de mandato e por isso investe pesado na montagem de um elenco forte, começando pelo técnico Marcelo Cabo, que possui o nome consolidado no futebol brasileiro e com mercado de divisões acima.

VEJA MAIS

Palavra do presidente

O Remo possui seis a sete jogadores já acertados com o clube, que serão anunciados conforme os atletas forem saindo dos clubes ainda nesta temporada. O planejamento de 29 a 30 atletas será levado à risca pelo Leão, sempre trabalhando em conjunto, com reuniões e conversas entre diretoria, o técnico Marcelo Cabo e o executivo Thiago Gasparino.

“A avaliação é muito positiva do que estamos fazendo. Renovamos com jogadores que realmente honraram a camisa do Clube do Remo e percebemos isso pela repercussão positiva da torcida. As contratações são de jogadores que estavam em sua maioria jogando a Série B, o que mostra que são atletas de uma prateleira acima, mas que possuem o nível de competitividade que uma Série C requer”, comentou, Bentes.

VEJA MAIS

Quase tudo certo

Durante a semana passada Fábio Bentes revelou ao O Liberal que está com 80 a 90% do elenco para 2023 já fechado, já contando com algumas peças das categorias da base, que foi um pedido da diretoria e que Marcelo Cabo irá utilizar durante a temporada. Neste período o Remo contratou o lateral Lucas Mendes, os zagueiros Diego Ivo e ìcaro, o volante paraguaio Richard Franco, além do atacante Jean Silva.

Renovações

O clube azulino também anunciou algumas renovações de jogadores que estiveram nesta temporada na Toca do Leão, como o lateral Leonan, o zagueiro Wendel Lomar e os volantes Anderson Uchôa e Pablo Roberto. Ao todo são 19 atletas que farão parte do elenco remista, já contando com os goleiros Vinícius, Zé Carlos, Victor Lube e Ruan, além dos atletas dabase azulina.

Pré-temproada

A equipe remista se apresenta no dia 12 de dezembro, junto com o técnico Marcelo Cabo e o executivo Thiago Gasparino. Os atletas farão exames nos primeiros dias e a partir do dia 15 os atletas utilizarão as dependências do CT, na Ilha de Outeiro, para a pré-temporada. A estreia azulina no Parazão está marcada para o dia 21 de janeiro, contra o Independente de Tucuruí, em Belém.

Veja a lista de jogadores do Remo para 2023

Goleiros

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Ícaro (contratado após passagem pelo ABC-RN)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2022)

Pablo Roberto (empréstimo renovado após a Série C 2022)

Atacantes

Ronald (tem contrato até o final de 2023)

Pedro Sena (jogador das categorias de base)

Tiago Mafra (jogador das categorias de base)

Jean Silva (contratado após passagem pelo Figueirense)