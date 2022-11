Mercado: Remo deve contratar jogadores de equipes que terminaram a Série B perto do Z-4

O Remo anunciou até a segunda-feira (14) três novas contratações para a disputa da temporada de 2023. Dois desses nomes, Richard Franco e Lucas Mendes - do Náutico-PE e Operário-PR, respectivamente - vieram de equipes que disputaram a Série B do Brasileirão neste ano, mas foram rebaixadas ao final do torneio. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Leão Azul, o Mais Querido deve focar neste "mercado" de jogadores até o final do ano.

Segundo a fonte, o Remo vai procurar se reforçar para a temporada de 2023 com jogadores técnicos, que tenham baixo histórico de lesões e tenham tido bons números recentemente. De acordo com a diretoria azulina, atletas que disputaram a Série B recentemente são os "favoritos" na ida ao mercado.

No entanto, o clube entende que, por estar na Série C do Brasileirão, tem menos poder de barganha do que equipes que estão na Segundona. A Série B, ao contrário da Terceira Divisão, oferece mais jogos aos atletas e uma "vitrine" maior para times da Série A.

Dessa forma, a diretoria azulina vê como "difícil" o fato de jogadores que terminaram a Série B por equipes do topo da tabela decidirem jogar a Terceirona do ano que vem pelo Remo. É por esse motivo que o Leão tem procurado jogadores que terminaram a Segundona com bons números, mas em equipes na parte que finalizaram a temporada perto da zona de rebaixamento.

Elenco azulino

Com os anúncios, o elenco azulino para a próxima temporada vai ficando cada vez mais robusto. Os novos jogadores têm se somado àqueles que já tinham contratos mais longos com o Leão, como atletas revelados nas categorias de base e os goleiros.

Para que o torcedor azulino fique de olho nos jogadores contratados para o ano que vem, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou uma lista de atletas que já firmaram contrato com o Leão.

Veja quem está confirmado no Remo em 2023

Goleiros

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2023)

Atacantes