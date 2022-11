Mais um: Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro Wendel Lomar

O Remo segue encorpando o elenco para a temporada de 2023. Na tarde desta segunda-feira (14) o Leão Azul anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Wendel Lomar, de 26 anos. O defensor chegou ao Baenão neste ano e fez dois jogos com a camisa azulina, todos na reta final da Série C.

"Em pouco tempo pude sentir o que é Remo e o quanto sua torcida impressiona, quando recebi a oportunidade de renovar não precisei pensar. Expectativa de ser uma ano vitorioso sendo campeão do estado e conseguir o acesso à Série B", disse Wendel em entrevista a assessoria de comunicação do clube.

O zagueiro é natural de Ouro Branco, Minas Gerais. Na carreira, o defensor tem passagens pela base do Fluminense-RJ, Avenir Béziers-FRA, FC Martigues-FRA, Goiânia-GO, Inter de Lages-RS, Pelotas-RS, Gama-DF, Sergipe-SE e Passo Fundo-PR.

A expectativa é que Wendel chegue a Belém no início do mês de dezembro. Neste período, Marcelo Cabo e o restante do elenco azulino deverá iniciar a pré-temporada, visando a disputa do Campeonato Paraense de 2023.

Veja o elenco azulino para 2023

Goleiros

Vinícius (tem contrato até o final de 2023)

Zé Carlos (contrato renovado após a Série C 2022)

Victor Lube (contrato renovado após a Série C 20220

Ruan (jogador das categorias de base)

Laterais

Rony (tem contrato até o final de 2023)

Leonan (contrato renovado após a Série C 2022)

Lucas Mendes (contratado após passagem pelo Operário-PR)

Zagueiro

Diego Ivo (contratado após passagem pelo CRB-AL)

Wendel Lomar (contrato renovado após a Série C 2022)

Volantes

Pingo (tem contrato até o final de 2023)

Paulinho Curuá (tem contrato até o final de 2023)

Richard Franco (contratado após passagem pelo Náutico-PE)

Anderson Uchôa (contrato renovado após a Série C 2023)

Atacantes