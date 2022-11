Ídolo azulino, Eduardo Ramos dispara sobre possível volta ao Remo: 'Quando esse presidente sair'

A saída do meia Eduardo Ramos do Remo, após o acesso à Série B do Brasileirão, ainda rende. Após um torcedor criticar a contratação do zagueiro Diego Ivo, ex-Paysandu, para a temporada 2023, e pedir o retorno do ídolo azulino, Eduardo deu uma resposta polêmica:

Comentário de Eduardo Ramos com referência ao presidente do Remo, Fábio Bentes(Reprodução / Instagram)

Em setembro deste ano, Eduardo Ramos fez algumas revelações sobre a saída do clube. De acordo com o jogador, ele chegou a receber uma proposta de renovação, com a Série C ainda em andamento, mas o técnico azulino na época, Paulo Bonamigo, pediu a sua saída. ER10 opinou que "não foi uma forma saudável" como tudo foi administrado.

Pouco antes, em agosto, o presidente Fábio Bentes descartou ter uma rixa com Eduardo e garantiu que estava aberto a um retorno do ídolo: "Acho que o Eduardo merece uma despedida, a gente está à disposição para pensar em algo neste sentido. Por tudo o que fez no clube, é um dos cinco maiores ídolos de 2000 para cá. Acho que o Vinícius é o maior, mas o Eduardo está entre os cinco sem dúvida nenhuma", afirmou Bentes.