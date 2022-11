De olho na Copa São Paulo, Remo terá viagem de ônibus e visa negociar jogadores na competição

O Remo é o atual bicampeão paraense de futebol na categoria Sub-20 e mais uma vez será um dos representantes do Estado do Pará na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que começa no dia 2 de janeiro. A diretoria azulina trabalha com a possibilidade de venda de jogadores e busca através de psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos além da parte odontológica, trabalhar oss atletas azulinos visando a maior competição de base do mundo.

O diretor das categorias de base, Marcelo Bentes, conversou com a equipe de O Liberal e detalhou o passo a passo do Simba nesse período de preparação até à viagem para a capital paulista, que será realizada de ônibus no final do ano.

A delegação azulina será formada por quatro pessoas do staff, um diretor e 20 atletas. A preparação remista conta com uma demanda forte de funcionários, que tenta passar de fase na competição nacional, em um grupo que conta com Juventus-SP, Fortaleza-CE e São Caetano-SP. Mas outras situações estão em jogo na Copinha, como “fazer dinheiro” com possíveis negociações de jogadores, segundo o diretor remista.

“Todos os atletas que irão para a Copa São Paulo estão com contrato profissional com o Remo. O nosso grupo é forte, estamos mapeando, realizando o levantamento dos nossos adversários, além do nosso analista que está repassando jogos e repassando à comissão técnica. É um dos interesses do Remo negociar jogadores na Copa São Paulo, vamos com essa intenção também. Se tiver alguma negociação que for de interesse ao clube, vamos negociá-los”, disse, Bentes.

Marcelo Bentes é diretor da base azulina e projeta frutos para o clube (Ivan Duarte / O Liberal)

O diretor remista citou prazos de entrega da lista de jogadores que irão atuar na competição, além de dar detalhes da viagem azulina, que percorrerá quase 3 mil quilômetros de ônibus até São Paulo.

“Temos um prazo até o dia 16 de novembro para montarmos lista para a disputa da Copa São Paulo com 30 jogadores no BID (Boletim Informativo Diário) da Federação Paulista (FPF), e posteriormente iremos confirmar os 20 que irão. Viajaremos de ônibus, provavelmente sairemos dia 29 ou 30 de dezembro, trabalhamos com essas datas. Dentro disso estamos trabalhando internamente com psicólogos, avaliações fisiológicas, nutricional e odontológica. Todos com um pensamento de realizar uma boa campanha”, falou.

Simba é o atual bicampeão paraense Sub-20 (Samara Miranda / Remo)

Atualmente o Remo vem treinando ao comando do técnico Eivaldo Júnior. Nessa reta final de preparação azulina, a parte física é prioridade e isso está sendo trabalhado junto com o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

“Estamos treinando todos os dias visando a Copa São Paulo. Estamos realizando agora um levantamento detalhado de cada atleta no NASP, para saber os níveis de massa magra, massa goda, para prosseguirmos na parte física com a academia”, finalizou.

Além do Remo, o Pará também terá mais dois participantes na Copinha 2023, o Pinheirense, atual vice-campeão paraense deste ano, além do Parauapebas, vice-estadual de 2021. Ao todo serão 128 clubes divididos em 32 sedes e 29 cidades.