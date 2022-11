Após confirmar renovação de Uchôa, Remo renova contrato com lateral Leonan; saiba mais

Mais uma vez Leonan! O Remo anunciou na tarde deste sábado (12) a renovação de contrato do lateral-esquerdo Leonan. O jogador de 27 anos e autor do gol do título paraense desta temporada vai ficar no Baenão por mais um ano.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

O anúncio da renovação contratual de Leonan foi feito nas redes sociais do clube. Em 2022 o atleta chegou na reta final do Parazão e conquistou rapidamente a vaga de titular. Foi importante na conquista do estadual e também manteve a titularidade durante a Série C. Em entrevista ao site oficial do Leão Azul, Leonan destacou a importância do carinho do torcedor e do projeto 2023.

“O carinho e respeito que a torcida sempre teve comigo junto com o respaldo da diretoria, a estrutura do Clube e o projeto ambicioso para 2023 foram o que me levaram a topar de novo esse desafio”, falou.

Pelo Leão em 2022 foram 22 jogos, três gols e um título. O jogador quer mais e deixou um recado para o torcedor azulino, que anda na bronca com o clube, após ter ficado pelo caminho ainda na primeira fase da Série C deste ano.

“Fazer mais um excelente ano em todos os aspectos, individual e coletivo. A torcida pode contar comigo para ser uma liderança dentro e fora de campo, contem com minha seriedade e respeito por vocês e pelo Clube. Não vou medir esforços para deixar meu nome cravado na história com acesso e títulos”, finalizou.

Essa é a segunda renovação confirmada pela diretoria azulina. A primeira foi do volante Anderson Uchôa, que irá jogar a sua terceira temporada no clube azulino.