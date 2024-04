Atacante Sillas comenta mau momento do Remo: 'Sabemos que estamos deixando a desejar'

O Clube do Remo não está em uma boa fase na temporada. Há seis jogos sem vitórias, incluindo derrotas nas duas primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, o Leão Azul tem tido um desempenho que está desapontando a torcida e o próprio elenco azulino que, segundo o atacante Sillas, sabe que está “deixando a desejar”.

“Sabemos que estamos deixando a desejar. Agora o que resta é trabalhar, corrigir algumas coisas que a gente está pecando. Corrigir o dia a dia com o professor para, se Deus quiser, no domingo a gente conseguir a primeira vitória do campeonato”, disse.

Segundo o jogador, houve uma reunião, na última segunda-feira (29/04), com a diretoria do Remo, incluindo o CEO Sergio Papellin, o técnico Gustavo Morínigo e os jogadores do elenco, onde se discutiu os aspectos em que o Remo pode melhorar.

“Foi uma conversa onde a gente pontuou alguns aspectos que a gente precisa melhorar. Acho que a cobrança tem que vir entre nós, pela grandeza do clube, pela grandeza dos jogadores que estão aqui, a gente sabe o que estamos deixando a desejar. Isso aí a gente tem que melhorar no dia a dia, né, trabalhando, vendo onde estamos errando para começar a conquistar as vitórias”, reiterou o atacante.

Autor do único gol azulino no jogo contra o Athletic-MG, pela segunda rodada, o atacante aproveitou também para comentar sobre as mudanças de posição em campo, e deixou claro: quem decide é o professor Morínigo.

“Acho que essa função de decidir jogar em outras posições, isso aí eu deixo para o professor. Ele está ciente das posições que eu consigo jogar, já conversamos, ele sabe o que é melhor para o time e eu acho que todos estão preparados para exercer uma função”, explicou.

Tempo de recuperação

Ainda restam 17 rodadas da Terceirona para o Leão se recuperar, nove delas serão como visitante. Para Sillas, a expectativa é que as vitórias voltem a aparecer no próximo jogo do Leão, contra o Botafogo-PB, no próximo domingo (05/05).

“A gente sabe que é um campeonato difícil, né, com poucas rodadas, já se passaram duas e a gente não conseguiu pontuar, sabemos da dificuldade do campeonato, sabemos que é extremamente importante pontuar cada jogo e, como eu falei, agora é manter o foco, começar a trabalhar mais ainda para, se Deus quiser, as vitórias começarem a aparecer no próximo jogo”, finalizou.

O Remo enfrenta o Botafogo-PB, no próximo domingo, a partir das 16h30, pela terceira rodada da Série C. A partida terá cobertura completa com Lance a Lance no portal OLiberal.com, e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal+.