Clubes de Portugal e México sondam situação de meia do Remo, diz site

O meia Felipinho, de 20 anos, cria das categorias de base do Remo, pode deixar o clube azulino. O jogador vem sendo sondado por clubes internacionais, sendo uma equipe de Portugal e outra do México.

O Portimonense, de Portugal e o León, do México, apresentaram condições à equipe do jogador e devem encaminhar propostas ao Remo, segundo o site iGEsporte. Felipinho faz parte do elenco profissional azulino desde o ano passado, após pedido do então técnico azulino, Ricardo Catalá.

Caso o jogador assine com algum clube de fora do país Felipinho só poderá deixar o Remo no mês de julho, quando abre a janela internacional. Na atual temporada Felipinho realizou 11 partidas com a camisa do Remo, oito delas sendo titular. Nesse período, o meia ofensivo azulino balançou as redes adversárias duas vezes. Nesta Série C, o jogador atuou na estreia do Remo contra o Volta Redonda-RJ, no Baenão, mas foi substituído no intervalo.

Felipinho é cria das categorias de base do Leão Azul (Samara Miranda / Remo)

A equipe de O Liberal conversou com uma fonte interna do Leão Azul, que afirmou não ter tido nenhum tipo de sondagem de clubes. Felipinho foi um dos destaques do Remo na disputa do Campeonato Paraense e conquistou o troféu de revelação da competição pela Federação Paraense de Futebol (FPF).