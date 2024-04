Torcedores de organizadas do Remo conversam com jogadores e executivo no Baenão

O Remo não conseguiu nenhum de seus objetivos no primeiro semestre e iniciou a Série C do Campeonato Brasileiro com derrota, em casa, para a equipe do Volta Redonda-RJ. O clube não vence há cinco partidas e membros de torcidas organizadas do clube estiveram no Baenão e conversaram com atletas e o executivo e CEO do Leão Sérgio Papellin.

A foto dos membros da organizada com os jogadores e o dirigente Sérgio Papellin foi divulgada em perfis administrados por torcedores nas redes sociais. O Remo não conseguiu cumprir as metas estabelecidas para o primeiro semestre, que eram chegar à final da Copa Verde, conseguir avançar à terceira fase da Copa do Brasil e conquistar o Campeonato Paraense. O Leão perdeu na primeira fase da Copa do Barsil para o Porto Velho-RO e foi eliminado, deixando de arrecadar R$1 milhão. Na Copa Verde o clube azulino não conseguiu vencer o Paysandu, no segundo jogo, com um jogador a mais e foi eliminado nas disputas de pênaltis. Já no Parazão o Leão chegou à decisão, mas acabou com o vice-campeonato e com o título ficando com o seu maior rival.

Nota do Remo

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo que confirmou a conversa com membros de torcidas organizadas e afirmou que a reunião foi de forma pacífica.

“O Clube do Remo informa que um grupo de torcedores reuniu com o elenco na manhã desta quarta-feira (24) de forma pacífica e prestaram apoio para o Campeonato Brasileiro”, disse em nota.

Sobrou só a Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro é principal competição do Remo na temporada. O clube investiu alto para tentar retornar à Série B e mexeu tanto na comissão técnica, com a saída do treinador Ricardo Catalá e a chegada do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, além de fora de campo, com a contratação de Sérgio Papellin, que chegou ao clube com status de “homem-forte” do Fortaleza-CE, clube nordestino que se consolidou na Série A do Brasileiro e nos últimos anos disputou a Libertadores e chegou à final da Copa Sul-Americana.

Sérgio Papellin está à frente das negociações do Remo, tanto de contratações, quanto de possíveis saídas (Igor Mota / O Liberal)

Investimento

Dentro de campo o clube também fez investimentos altos e fechou com atletas que tinham mercado de Série B, como Pavani, Marco Antônio, Ytalo e Camilo, que deixou o Leão após saída de Ricardo Catalá. Mas dentro das quatro linhas o clube não conseguiu “engrenar” e as eliminações e derrota para o Paysandu, fizeram com que o torcedor “ligasse o sinal de alerta”.

Agenda

O próximo jogo do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro será no sábado (27), às 19h30, fora de casa, contra o Athletic-MG, pela segunda rodada da Terceirona. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLibersl.com e também pela Rádio Liberal +.