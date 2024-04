Remo reclama de erros de arbitragem na Série C, cobra CBF e FPF e chama árbitro de 'Incompetente'

O Remo emitiu uma nota neste domingo (21), em seu site oficial, informando que seu Departamento Jurídico já tomou todas as providências cabíveis, contra a arbitragem do jogo de estreia do Leão, contra o Volta Redonda-RJ, no Baenão, que terminou com a vitória do clube carioca por 2 a 1. Remo reclama de dois lances capitais no jogo e chama o árbitro de incompetente e inexperiente, além de cobrar da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Paraense de Futebol (FPF), providências sobre a escalação de arbitragem.

Um dos lances em que a diretoria do Remo reclama é de um possível pênalti no atacante Ribamar, já nos acréscimos da partida. É possível observar que o atleta azulino domina a bola no peito e recebe um tranco nas costas, porém, para o árbitro Arthur Morais Fernandes (GO), a jogada foi normal.

Em nota o Remo afirma ser inadmissível a CBF escalar um árbitro inexperiente e incompetente para um jogo do Leão e afirma que nos lances o árbitro estava de frente para a jogada e demostrou inaptidão para exercer a sua função na partida. A nota prossegue e o Remo vai lutar por seus direitos e que vai buscar direitos iguais por parte da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Leia a nota na íntegra

“O departamento jurídico do Clube do Remo informa que já tomou as providências cabíveis contra a péssima arbitragem ocorrida no jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. É inadmissível que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escale um árbitro tão inexperiente e incompetente para nossa partida e que, coincidentemente, erra apenas contra um lado, o Clube do Remo.

Há, pelo menos, dois lances capitais, com duas penalidades claríssimas, não marcadas a favor do Clube. Em ambas, o árbitro estava próximo e de frente para o lance, demonstrando sua total inaptidão para a arbitragem.

Registramos que em nenhum momento buscamos esconder a responsabilidade, dentro das quatro linhas, porém, jamais nos eximiremos de lutar pelos direitos de nosso Clube, que merece o respeito e tratamento igualitário por parte da Federação Paraense de Futebol (FPF) e CBF.

Tomaremos todas as medidas que se fizerem necessárias, seja contra quem for. O Clube do Remo é maior que todos os interesses que eventualmente interfiram na arbitragem e demonstrará sua força e seu tamanho na cobrança e exercício de suas prerrogativas”.

FPF

A equipe de O Libera entrou em contato com a Federação Paraense de Futebol (FPF), mas até o momento não obteve resposta