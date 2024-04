Lucro ou prejuízo? Saiba quanto foi a renda e público do Remo na estreia da Série C 2024

A torcida do Clube do Remo sempre está entre as maiores e média de público na Série C do Campeonato Brasileiro. No último sábado, o Leão iniciou a sua trajetória na Terceirona jogando em casa, contra o Volta Redonda-RJ, na presença do seu torcedor. O Leão levou quase 6 mil pagantes no Baenão, na derrota para o clube carioca pelo placar de 2 a 1.

O torcedor do Remo, ainda desconfiado com a eliminação na Copa Verde e o vice-campeonato do Parazão, ambos para o Paysandu, compareceu ao Baenão de forma tímida, de acordo com o borderô divulgado pela pelo clube e Federação Paraense de Futebol (FPF). O Remo teve no jogo contra o Voltaço 5.911 torcedores pagantes, incluindo os sócios-torcedores. Na partida também tiveram 1.263 gratuidades, totalizando um público de 7.174 torcedores.

Lucro ou prejuízo?

A arrecadação da partida foi de R$ 178.520.00 com uma despesa de R$ 83.146,61. O Remo teve um lucro de R$ 95.373,39. Entre as maiores despesas do clube na partida estão o controle de acesso, emissão e vendas de ingressos com um pouco mais de R$ 10 mil, quadro móvel do clube com R$ 12 mil, além de logística e segurança, bombeiro civil e ambulância que giram em torno mais de R$ 31 mil.

Agenda

O próximo jogo do Remo na série C será contra o Athletic-MG, fora de casa, no sábado (27/04), às 19h30. Já a próxima partida do Leão em Belém, ao lado do torcedor, ocorrerá apenas na quarta rodada, dia 12 de maio, às 19h, contra o Floresta-CE.