Apesar da derrota em casa, técnico do Remo ressalta confiança no time: 'Vamos seguir trabalhando'

Assim como em 2023, o Remo começou a Série C 2024 com derrota. Jogando em casa, diante da sua torcida e debaixo de muita chuva, a equipe azulina perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda-RJ no Baenão. Na coletiva pós-jogo, o técnico Gustavo Morínigo tentou explicar o revés nesta primeira rodada.

Para o treinador paraguaio, o problema do Remo foi a atuação no início da partida. “Não caprichamos no começo, a nossa atitude não foi boa no começo da partida, tanto para marcar quanto para jogar. Para mim perdemos o jogo nos primeiros minutos, pois não fizemos o que atuamos em 70 minutos ou 75 minutos do jogo inteiro. Vamos seguir trabalhando para ajustar isso”, afirmou Gustavo.

O time do Remo voltou a criar e perder muitos gols, principalmente com Sillas e Ribamar, os atacantes da equipe. Na Copa Verde custou a eliminação para o maior rival. “Nos jogos anteriores todos perceberam a falta de gol que tivemos. Tivemos muitas oportunidades no Re-Pa e hoje novamente. A diretoria está trabalhando e não vai deixar, mas o mercado está difícil. Sillas é um nove de um pouco mais de movimentação e velocidade, teve uma chance no primeiro tempo, mas deu errado. São as opções que temos no elenco e vamos buscar a solução, vamos seguir trabalhando”, ressaltou.

Torcedor azulino saiu chateado do Baenão. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

O lema para o treinador remista é continuar o trabalho, pois só assim o Remo irá melhorar. Apesar do começo ruim, Gustavo garantiu que será diferente do ano passado. “Temos que seguir trabalhando. Não tem outra saída. É o trabalho diário. Hoje falei para eles que temos que recuperar lá fora e eu acredito muito nesse elenco. Estamos melhorando, mas falta pouquinha coisa. Sabemos o que aconteceu ano passado nos primeiros quatros jogos. Esse time vai levantar”, enfatizou o comandante azulino.

PRÓXIMO JOGO

O Remo terá a chance de se recuperar na próxima rodada, fora de casa, diante do Athletic-MG, às 19h30. A partida acontecerá no Estádio Joaquim Portugal, na cidade de São João Del Rei.