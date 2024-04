Paysandu despacha o Remo, está em mais uma final da Copa Verde e busca o tetra; relembre conquistas

O Paysandu passou pelo Remo na semifinal da Copa Verde, ao empatar no tempo normal em 1 a 1 e vencer nos pênaltis e chega em mais uma final da competição regional, nesta quarta-feira (10/04). O Papão da Curuzu é o maior detentor de títulos da Copa Verde e tenta nesta edição o seu tetracampeonato.

A 11ª edição da Copa Verde terá o Paysandu em mais uma finalíssima. O Papão venceu o Remo e chega à sua oitava decisão de competição e é de longe o clube que mais chegou às finais. O clube bicolor decidiu o torneio nos anos de 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023.

Nessas decisões a equipe bicolor enfrentou o Brasília-DF, Gama-DF, Atlético Itapemirim-ES, Cuiabá-MT, Vila Nova-GO e Goiás-GO. O clube paraense derrotou nas finalíssimas o Gama, Atlético-ES e Vila Nova e irá reeditar uma dessas finais em 2024, já que o adversário bicolor sairá do confronto entre Cuiabá e Vila Nova.

Se do lado da região Norte já está decidido o finalista, a chave do Centro-Oeste segue sem definição. Cuiabá e Vila Nova ainda não iniciaram a disputa da semifinal, já que o Dourado teve compromisso no estadual, além da Copa Sul-Americana e as partidas tiveram que ser adiadas. Os jogos estão marcados para as datas 17 de abril, em Goiânia (GO) e 11 de maio, em Cuiabá (MT).