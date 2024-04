Paysandu vence o Remo nos pênaltis e carimba vaga na final da Copa Verde; vídeo

Remo e Paysandu fizeram um dos clássicos mais movimentados dos últimos anos. Com uma disputa intensa e jogada, os dois times empataram no tempo normal pelo placar de 1 a 1, gols de Bryan Borges e Bruno Bispo, nesta quarta-feira (10/04). Nas penalidades, brilhou a estreia do goleiro Diogo Silva, que defendeu a última cobrança, decretando a vitória do Paysandu por 4 a 3. Agora, os bicolores disputam o tetracampeonato da Copa Verde contra o vencedor de Cuiabá e Vila Nova.

Saiba como foi a partida lance a lance!

Aos seis minutos, o Remo criou a primeira jogada pela esquerda. A bola foi levantada na área onde Ribamar aguardava. O centroavante se esforçou, mas não alcançou o arremate e a redonda saiu pela linha de fundo. Os primeiros minutos da partida foram bem agitados. A resposta bicolor em escanteio pela direita, que Wanderson, por pouco, não abre o placar. O volume de jogo dos times também pesou na marcação. Em nove minutos, o Paysandu levou dois cartões amarelos, com Leandro Vilela e João Vieira.

Remo e Paysandu empataram no tempo regulamentar e decidiram a vaga na final da Copa Verde nos pênaltis (Wagner Santana / O Liberal)

Se o Remo foi mais ofensivo até os cinco, seis minutos, o Paysandu conseguiu melhorar a disposição com sucessivas jogadas no campo azulino. Aos 13, Nicolas fez boa jogada individual, driblou a marcação e foi calçado, gerando uma perigosa bola parada. Jean Dias cobrou com carinho no ângulo direito de Rangel. O arqueiro azulino tirou e a bola sobrou para o Paysandu, que finalizou o lance com um cabeceio por cima da trave. Pouco tempo depois, João Vieira inverteu a jogada com uma bela trivela para Bryan Borges, que chutou na defesa.

A intensidade da partida gerou o terceiro cartão amarelo, agora para Robinho. Logo em seguida o Remo respondeu em boa jogada individual de Thalys e o arremate de Matheus Anjos, por cima do gol. O Paysandu sofreu uma baixa no time aos 28, com a saída de Lucas Maia, substituído por Carlão. De modo geral, o primeiro tempo se estabilizou com o Paysandu tomando as principais iniciativas e o Remo tentando a resposta nos contra-ataques.

Em um desses, aos 33, Ícaro saiu errado e o Paysandu recuperou a bola no ataque. Nicolas recebeu, fez o ajuste, mas perdeu o arremate, feito por Bryan Borges, duas vezes, até abrir o placar em favor do Papão. O gol deixou a torcida eufórica, com pouco tempo para comemorar. Logo em seguida, o Remo chegou ao empate com Bruno Bispo, também aproveitando um vacilo para deixar tudo igual no Mangueirão.

2º Tempo

No retorno do intervalo, os dois times apresentaram mudanças. No Leão Azul. Ronald substituiu Marco Antônio. Já no Papão, Val Soares, Kevyn e Biel entraram nas vagas de Vilela, Bryan Borges e Robinho. Na prática, o Papão seguiu mais arrumado, pressionando pela esquerda. Nicolas, embaixo da trave, cabeceou a bola por cima do gol após desvio da defesa. Em resposta, o ataque azulino pressionou Diogo Silva em lance perigoso com Ronald, que quase deu o segundo ao Remo.

Do lado bicolor, o time se manteve atento aos deslizes da defesa azulina pelas laterais. Jean Dias quase fez o segundo após cruzamento da direita, mas acabou fácil para Rangel. Aos 15, Jaderson retornou ao time no lugar de Matheus Anjos, aumentando a velocidade nas saídas de bola pelo meio-campo. A partir dos 20, o jogo ficou mais cadenciado, mas ainda ofensivo, o Remo passou a explorar a velocidade de Jaderson e Ronald, pela esquerda, pressionando a defesa bicolor.

Na disputa das mudanças, o Remo segurou ao máximo e só concluiu todas a partir dos 30. Sillas entrou na vaga de Ribamar. Do lado bicolor, Val Soares testou a flexibilidade do arqueiro azulino em um chutaço no ângulo, que deu origem a dois escanteios em favor do Paysandu. As últimas duas mudanças no Remo foram Felipinho e Henrique nos lugares de Kelvin e Paulinho Curuá. Em seguida, o Remo perdeu uma chance valiosa com Ronald, mas o atacante, embaixo da trave, finalizou para a lateral. Dois minutos depois, o Paysandu perdeu o zagueiro Wanderson, expulso após entrada violenta no atacante remista.

Depois dos 40, o cansaço se mostrou visível. Jean Dias foi ao chão e precisou de atendimento médico. A correria deu espaço aos lançamentos aéreos. Aos 45, Biel foi expulso por retardar o ataque azulino, deixando o Paysandu com dois a menos. A expulsão gerou um tumulto à beira do gramado. Hélio dos Anjos levou amarelo e o jogo ficou bastante animado. Com mais peças em campo, o Remo foi para o tudo ou nada, mas a última chance foi do Paysandu, que, por um milagre, teve o gol evitado em cima da linha por Nathan. Apesar dos esforços, a partida terminou em 1 a 1, levando a decisão para as penalidades máximas.

Pênaltis

Com o placar igual, o jogo foi para as penalidades. Os técnicos tiveram então que escolher os batedores para os minutos mais emocionantes do clássico. Do lado bicolor, Nicolas abriu a sequência e desperdiçou a primeira cobrança. Em seguida, Pavani partiu para a bola e colocou o Remo em vantagem. O segundo bicolor a cobrar foi João Vieira, que descontou, empatando em 1 a 1. O segundo azulino foi Sillas. O atacante chutou no travessão, deixando tudo igual. Ruan Ribeiro então colocou o Paysandu na frente e Ícaro empatou novamente. O quarto do Paysandu foi Jean Dias, que marcou o terceiro. Em seguida, Felipinho foi para a bola e empatou novamente. A última cobrança da primeira série do lado bicolor foi de Val Soares, que fez o quarto. No último chute azulino, Jaderson perdeu para Diogo Silva, decretando a classificação bicolor para a sua oitava final da Copa Verde em sua história.

Ficha Técnica

Data: 10/04/2024

Hora: 20h

Local: Mangueirão

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo

Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues e Adilson Gomes de Oliveira

Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

Gols: Bryan (33'/1ºT) Bruno Bispo (34'/1ºT)

Cartões Amarelos: Leandro Vilela, João Vieira, Robinho, Bryan Borges, Edílson (Paysandu) Marco Antônio, Paulinho Curuá, Ícaro, Henrique (Remo)

Clube do Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ícaro, Bruno Bispo, Nathan; Paulinho Curuá (Henrique Vigia), Pavani, Matheus Anjos (Jaderson); Kelvin (Felipinho), Marco Antônio (Ronald) e Ribamar (Sillas).

Técnico: Gustavo Morínigo.

Paysandu: Diogo Silva; Edilson, Wanderson, Lucas Maia (Carlão), Bryan Borges (Kevyn); João Vieira, Leandro Vilela (Val Soares), Robinho (Biel); Edinho (Ruan Ribeiro), Jean Dias e Nicolas.

Técnico: Hélio dos Anjos.