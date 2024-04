Veja as avaliações e as notas dos jogadores do Remo no segundo Re-Pa da Copa Verde

Com melhor desempenho em relação à final do Parazão, o Remo teve a classificação nas mãos, mas foi eliminado pelo Paysandu nas semifinais da Copa Verde de 2024, nesta quarta-feira (10/04). Após empate por 1 a 1 no tempo normal, em partida disputada no estádio Mangueirão, em Belém, o Leão Azul saiu derrotado nos pênaltis pelo segundo ano consecutivo.

A dupla Re-Pa volta a se enfrentar no domingo (14/04), às 17h, novamente no Mangueirão, pelo jogo de volta da final do Parazão. Neste duelo, o Papão tem vantagem de 2 a 0, obtida na partida de ida, no domingo passado.

Assista aos melhores momentos do Re-Pa decisivo

VEJA MAIS

Veja as avaliações do Remo

Marcelo Rangel: 6,0

Foi pouco exigido durante o jogo, mas teve uma boa intervenção em cobrança de falta de Robinho, ainda no primeiro tempo. No gol sofrido, não teve culpa, mas quase compromete o empate no último lance do jogo, quando saiu mal na bola. Nos pênaltis, não pegou nenhuma cobrança.

Thalys: 6,0

Jogador apagado durante a partida. Pouco chegou ao ataque e, defensivamente, não teve atuação exuberante.

Ícaro: 5,5

Fator determinante para o desempenho inconsistente da defesa do Remo. Falhou em mais de uma oportunidade na saída de bola - que insistia em passes curtos - e, em uma delas, ocasionou o gol do Paysandu.

Bruno Bispo: 7,0

Teve atuação pouco melhor que Ícaro, mas foi premiado com o gol que deu o empate ao Remo. Ao contrário do companheiro de zaga, saiu-se melhor no jogo com os pés.

Nathan: 6,5

Melhor do que no jogo passado, quando foi personagem chave dos dois gols do rival, mas ainda com muitas deficiências, sobretudo na construção de jogadas. O lateral costuma "rifar" bolas fáceis e entregar a posse ao adversário. No entanto, se redimiu ao salvar um gol feito do Paysandu, no último minuto de jogo, em cima da linha.

Paulinho Curuá: 7,0

Jogo tranquilo do primeiro volante azulino. Não comprometeu defensivamente e, no ataque, participou da jogada do único gol do Remo no jogo.

Pavani: 6,5

Mais apagado do que os demais companheiros de meio-campo, Pavani, pelo menos, foi mais combativo. Ganhou duelos importantes na faixa central de campo, mas não fez grande diferença no último terço do gramado.

Matheus Anjos: 7,5

Jogador que deu dinamicidade ao Leão no primeiro tempo. Dominava com precisão, achava companheiros bem colocados e cavava faltas importantes. Destaque do Remo na primeira etapa.

Kelvin: 7,0

Apareceu bem pela ponta-esquerda azulina. Sempre em jogadas de velocidade, venceu a maioria dos duelos ofensivos contra Bryan, lateral-direito do Paysandu e marcador direto. Também esteve envolvido na jogada do gol remista.

Ribamar: 5,5

Foi um dos destaques negativos do Remo. Ao contrário dos últimos jogos - quando era criticado por problemas na finalização - Ribamar errou muitos domínios de bola no setor ofensivo, comprometendo a busca azulina por mais gols.

Marco Antônio: 6,0

Era um dos destaques azulinos no início do jogo, mas caiu de desempenho na metade final da primeira etapa, sobretudo pela questão física. Apesar de ajudar nas transições, Marco Antônio tinha dificuldade de recompor defensivamente o time, sobretudo quando perdia a posse.

Reservas

Henrique Vigia: 6,0

Não comprometeu o andamento do meio-campo do Remo. No entanto, não contribuiu ofensivamente. Muitos passes para o lado, mas que conseguiram reter a bola para o Leão.

Jaderson: 5,5

Destaque do Remo no jogo da ida, o meia que voltou de lesão sentiu a falta de ritmo, mas mesmo assim foi importante em alguns momentos azulinos no segundo tempo. Ajudou na ligação de jogadas com os pontas, mas ficou marcado pela perda do pênalti que deu a classificação ao Paysandu.

Ronald: 6,5

Entrou muito bem na ponta-esquerda, no lugar de Marco Antônio. Ajudou no desafogo de jogadas pelo setor, mas errou um gol feito, no meio da segunda etapa, que fez falta no tempo regulamentar.

Felipinho: 7,0

Destaque do Remo no segundo tempo, assim que entrou no lugar de Kelvin. Já recuperado de lesão, o jogador deu movimentação ao ataque e criou oportunidades de gol.

Sillas: 6,5

Entrou para fazer uma função diferente da habitual, a de centroavante, no lugar de Ribamar. Ajudou a reter bola no ataque e, ao contrário do companheiro de equipe que foi para o banco, criou oportunidades no último terço azulino.