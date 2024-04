Veja os destaques negativo e positivo do segundo Re-Pa da semifinal da Copa Verde de 2024

O Paysandu venceu o Remo, nos pênaltis, e avançou à final da Copa Verde de 2024. No terceiro Re-Pa da quadrilogia de clássicos desta temporada, disputado nesta quarta-feira (10/04), no Mangueirão, dois personagens de destacaram. Pelo lado bicolor, Diogo Silva foi o herói da classificação alviceleste. Já pelo lado azulino, Jaderson foi o vilão da eliminação.

Diogo Silva

Durante o tempo regulamentar, Diogo Silva não foi o grande destaque do Paysandu, apesar de ter intervenções importantes durante o jogo. No entanto, foi durante os pênaltis que o arqueiro bicolor se destacou. Ele pegou a última cobrança azulina e classificou o Papão à final pela terceira vez seguida.

Diogo Silva tem sido reserva de Matheus Nogueira, outro goleiro bicolor, na temporada. Contratado do CRB-AL no início do ano, o jogador tem ganhado a titularidade apenas em partidas de menos relevância, assim como em toda a campanha bicolor na Copa Verde.

Jaderson

Destaque do Remo na partida de ida, Jaderson jogou apenas parte do segundo tempo no duelo de volta da Copa Verde. No primeiro confronto, disputado na semana passada, o jogador sofreu uma lesão muscular e ficou uma semana sem entrar em campo.

Na partida, o meia sentiu a falta de ritmo, mas mesmo assim foi importante em alguns momentos azulinos. Ajudou na ligação de jogadas com os pontas, mas ficou marcado pela perda do pênalti que deu a classificação ao Paysandu.

Próximos compromissos

A dupla Re-Pa volta a se enfrentar no domingo (14/04), às 17h, novamente no Mangueirão, pelo jogo de volta da final do Parazão. Neste duelo, o Papão tem vantagem de 2 a 0, obtida na partida de ida, no domingo passado.