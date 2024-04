Morínigo lamenta eliminação do Remo na Copa Verde para o Paysandu e projeta final do Parazão

A derrota para o Paysandu nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, eliminou o Remo da Copa Verde 2024, nesta quarta-feira (10/04). O técnico do Leão, Gustavo Morínigo, lamentou a eliminação e afirmou que faltou a equipe azulina tomar melhores decisões em campo. O comandante azulino projetou a partida do próximo domingo (14/04), pela final do Campeonato Paraense e salientou que tudo é possível no futebol

Morínigo elogiou a atitude do time diante do Paysandu, neste segundo jogo da semifinal da Copa Verde, mas fez questão de frisar que ainda existem muitas coisas a melhorar no time.

“Foi um jogo bem disputado pelos dois times. Tivemos situações em que não tomamos boas decisões e não posso reclamar de nada deles [jogadores], todos se doaram e no final poderíamos ter segurado melhor a bola e não ter dado a eles [Paysandu], que tinham um jogador a menos. No final, os pênaltis são loteria e o pênalti final defendido foi mérito total do goleiro. Desperdiçamos a oportunidade de ganhar o jogo e eles também. Temos coisas boas, mas ainda existem muitas coisas para melhorarmos, mas no decorrer do tempo vamos acertando”, disse.

VEJA MAIS

Agora só resta ao Remo o Parazão. O Leão está em desvantagem no placar, perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e precisa pelo menos devolver o placar para levar a partida para a disputa de pênaltis. Morínigo sabe das dificuldades e afirma que o time precisa ter uma postura agressiva e atenta contra o rival, para tentar levantar a taça do Parazão.

“Temos que ser inteligentes, estamos em desvantagens no placar com dois gols de diferença. Encontra um time ideal para esse jogo e seguir dar tudo que temos, pois precisamos buscar o resultado. É a única coisa que fica para nós é buscar o resultado. É o final, precisamos nos entregar, sermos agressivos. Será difícil, mas tudo é possível no futebol”, falou.