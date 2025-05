Daniel Paulista explica como o Remo vai lidar com sequência de Série B e final do Parazão

Invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, os próximos dias do Remo serão intensos. No sábado (3), a equipe azulina vai encarar o Amazonas, vice-lanterna da competição, no Estádio do Mangueirão. Em seguida, entre em cena a decisão do Campeonato Paraense contra o maior rival Paysandu nos dias 7 e 11 de maio. Três jogos e cada um com um peso diferente.

Mas apesar de ter uma partida no final de semana, o assunto no Estádio Banpará Baenão já começa a ser o clássico com o Paysandu valendo o título estadual. Há dois anos sem conquistar o Parazão, o Remo amarga dois vices-campeonatos, sendo um para o Águia (2023) e outro para o próprio Paysandu (2024).

E em meio a tudo isso, o técnico Daniel Paulista adota a cautela na hora de entrar no assunto "final do Parazão". Ele ressalta que é preciso olhar para um desafio de cada vez e que somente após ao duelo com o Amazonas, no sábado, vai começar a pensar no Paysandu.

"O nosso desafio é muito grande. Primeiro porque no Campeonato Brasileiro, pelo momento que vivemos, vamos aumentando a expectativa de resultados melhores e sempre figurar nas primeiras posições. Temos condições para isso. Mas sabemos da dificuldade que teremos. Depois temos os jogos que vão decidir o campeonato estadual", disse o comandante azulino.

"Vivemos jogo a jogo, sabendo da responsabilidade e do tamanho dos jogos que teremos. Mas não adianta eu pensar em dois, três jogos sendo que tenho um jogo extremamente importante que é o Amazonas, no nosso foco de fazer mais uma boa apresentação, procurar mais uma vitória, crescer ainda mais na Série B. Passando eles, aí sim vamos focar nos jogos decisivos do campeonato estadual", completa o treinador.

Já em relação à sequência da Série B, Daniel Paulista destacou a importância do Remo ter somado ponto fora de casa contra o Criciúma na última rodada. Neste momento, com cinco rodadas já disputadas, a equipe azulina soma nove pontos e ocupa a nona colocação, estando apenas um ponto do Coritiba, primeira equipe do G4.

E caso o Remo vença o Amazonas, aliado a uma combinação de resultados, a sexta rodada pode terminar com o Leão até na liderança da Série B. Hoje, o Avaí, líder do torneio, soma 11 pontos, dois a mais que a equipe azulina.

"A competição é muito equilibrada e a classificação mostra isso. Temos que procurar sempre pontuar, estar no pelotão de frente. É o que estamos procurando fazer. Voltamos agora para casa, onde o torcedor tem um papel fundamental nessa caminhada. Precisamos do apoio da arquibancada, do fortalecimento da equipe na competição para que juntos a gente consiga grandes resultados e vamos lutar muito para que o Remo possa ter mais uma grande vitória no próximo final de semana. E, com estes três pontos, figurar entre os primeiros lugares, sabendo sempre da dificuldade que vai ser", finalizou.