Finalista! Veja as avaliações e as notas dos jogadores do Paysandu no clássico Re-Pa da Copa Verde

Depois de um empate em 1 a 1 durante os 90 minutos, o Paysandu passou por cima do Remo nas penalidades e garantiu vaga na final da Copa Verde pela oitava vez, nesta quarta-feira (10/04). O gol bicolor foi marcado por Bryan Borges, já Bruno Bispo marcou para o Leão. O Papão agora vai em busca do quarto título da competição regional.

Assista aos melhores momentos do Re-Pa decisivo

Veja as avaliações do Paysandu

Diogo Silva: 10,0

Herói do Papão nesta partida, o goleiro brilhou nas penalidades e contribuiu para a classificação do Paysandu. No tempo normal, foi muito seguro quando exigido e fez grandes defesas.

Edílson: 7,0

Fez uma boa partida, bastante seguro defensivamente e ofensivamente.

Wanderson: 6,0

No 1º tempo fez uma boa partida, sempre intervindo em lances cruciais. No final do segundo tempo, foi expulso por matar o contra-ataque, o que poderia ter resultado em gol para o Remo.

Lucas Maia: 7,0

Pilar do sistema defensivo do Papão, saiu machucado no primeiro tempo. Enquanto esteve em campo, fez uma boa partida.

Bryan Borges: 8,0

Autor do gol bicolor na partida, teve uma boa atuação. No lance em que marcou, mostrou que foi oportunista.

João Vieira: 8,0

Bastante combativo, como pede a sua função, fez uma grande partida. Um verdadeiro cão de guarda. Ainda teve que atuar na lateral-esquerda no final da partida.

Leandro Vilela: 6,0

Tomou cartão amarelo cedo, aos seis minutos do primeiro tempo, e teve o restante de sua atuação comprometida. Foi substituído no intervalo.

Robinho: 6,0

Também tomou cartão amarelo cedo e teve o seu jogo comprometido. Antes de sair no intervalo, criou algumas boas jogadas.

Edinho: 6,0

Uma atuação discreta. Fez o “feijão com arroz”. Não comprometeu.

Jean Dias: 6,5

Teve algumas chances no primeiro tempo, mas não teve êxito. Cansou na segunda etapa, mas não comprometeu.

Nicolas: 5,5

No primeiro tempo teve uma atuação discreta. No segundo tempo, teve uma boa oportunidade para marcar de cabeça, mas perdeu embaixo da trave. Perdeu um pênalti.

Carlão: 7,0

Entrou na primeira etapa, quando substituiu Lucas Maia machucado. Foi bastante seguro e realizou uma boa partida.

Val Soares: 6,5

Entrou na reta final e criou algumas chances. Foi voluntarioso.

Biel: 4,0

Entrou no segundo tempo para dar fôlego ao Paysandu, mas foi expulso com um cartão vermelho direto. O Papão ficou mais de 10 minutos com dois a menos.

Kevyn: 7,0

Entrou no intervalo e fez uma boa partida. Quando Wanderson foi expulso, passou a jogar como zagueiro e foi bem.

Ruan Ribeiro: 7,0

Entrou na reta final e foi bem. Criou boas jogadas.