Tabu? Remo não marca gols no Paysandu há mais de um ano; veja os jogos

A derrota por 2 a 0 para o Paysandu no primeiro jogo da final do Campeonato Paraense 2024, impôs ao Remo uma tarefa difícil para o jogo de volta, marcado para o próximo domingo (14). Porém, o Leão Azul “muda o chip” e pensa no Paysandu, na semifinal da Copa Verde, já nesta quarta-feira (10), às 20h, no Mangueirão pelo jogo de volta, após empate em 0 a 0 no jogo de ida. Essa é a chance do time comandado pelo técnico Gustavo Morínigo quebrar tabus diante do Paysandu, já que o Leão não vence o Papão há seis jogos, sendo que em cinco partidas, o clube azulino não balança a rede bicolor.

A equipe de O Liberal fez um levantamento das últimas partidas entre Remo x Paysandu. A equipe do lado azul marinho da Avenida Almirante Barroso não vence o seu maior rival há cinco jogos. A última vitória do Remo diante do Paysandu ocorreu no dia 26 de março de 2023, pelo placar de 1 a 0, gol de Muriqui, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. A partida foi marcada pela reabertura do Mangueirão de forma extraoficial. Desde então o Remo não sabe o que é vencer do Paysandu, com seis partidas, quatro vitórias do clube alviceleste e dois empates.

Que fase...

O último gol marcado pelo Remo no clássico “Rei da Amazônia” ocorreu no dia29 de março de 2023, no jogo de volta da semifinal da Copa Verde. O Paysandu venceu o Remo de virada, pelo placar de 2 a 1 e o gol do Leão foi marcado por Muriqui.

Última vitória do Remo:

26/03/2023: Remo 1 x 0 Paysandu (Copa Verde, semifinal, jogo de ida)

Último gol que o Remo:

29/03/2023: Remo 1 x 2 Paysandu (Copa Verde, semifinal, jogo volta)

Sequência sem marcar gols

09/04/2023: Remo 0 x 1 Paysandu (Paraense)

17/07/2023: Remo 0 x 1 Paysandu (Série C)

04/02/2024: Remo 0 x 0 Paysandu (Paraense)

03/04/2024: Remo 0 x 0 Paysandu (Copa Verde)

07/04/2024: Remo 0 x 2 Paysandu (Paraense)

Panorama

No primeiro jogo da semifinal da Copa Verde Leão e Papão empataram sem gols. No próximo jogo, na quarta-feira (10), às 20h, no Mangueirão, quem vencer avança para a grande final da Copa Verde. Em caso de um novo empate, a vaga na decisão da competição regional será decidida nas cobranças de pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.