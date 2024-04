Vídeo mostra exato momento em que torcedor é atingido por tiro no estacionamento do Mangueirão

Um torcedor do Remo foi morto na noite de ontem (7), no estacionamento do Mangueirão, no momento em que saia o estádio, após o primeiro jogo da final do Parazão entre Remo x Paysandu, vencido pelo clube bicolor por 2 a 0. Torcedores que estavam no estacionamento, gravaram uma confusão entre a própria torcida do Remo, quando ocorreram vários disparos e, um deles acertou Paulo Alexandre da Silva, de 30 anos, que morreu na hora.

Veja o momento em que o torcedor é atingido

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), um Policial Militar da reserva, foi identificado como autor do tiro que matou o torcedor azulino. Em nota, a Segup informou ainda que ele não atua mais nas funções e que medidas cabíveis estão sendo adotadas para captura do acusado.