Estrela Amadora x Farense: onde assistir e escalações do jogo hoje (29/04) pelo Campeonato Português

Estrela Amadora x Farense disputam hoje, segunda-feira (29/04), a 31° rodada do Campeonato Português. O jogo começa às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Gomes, em Amadora, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Estrela Amadora x Farense ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Star+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Estrela Amadora é a 15° colocada do Campeonato Português e acumula 6 vitórias, 11 empates, 13 derrotas, 32 gols marcados e 46 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da competição.

Farense ocupa a 13° posição com 8 vitórias, 7 empates, 15 derrotas, 39 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Estrela Amadora x Farense: prováveis escalações

Estrela Amadora: Brígido; Gaspar, Lopes; Mansur; Santos, Cordeiro, Bucca, Lima; Jaba, Kikas, Luíz.

Farense: Velho; Pastor, Silva, Rossi, Talys; Falcão, Isidoro, Barbosa, Matias; Belloumi, Zé Luís

FICHA TÉCNICA

Estrela Amadora x Farense

Campeonato Português

Local: Estádio José Gomes, em Amadora, Portugal

Data/Horário: 29 de abril de 2024, 16h15