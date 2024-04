Policial da reserva é identificado como autor do tiro que matou torcedor do Remo, diz Segup

Um Policial Militar da reserva foi identificado como o autor do tiro que matou o torcedor do Remo, Paulo Alexandre Silva, de 30 anos, no estacionamento do lado A do Mangueirão na noite de domingo (7). O baleamento ocorreu durante a saída do estádio, após o clássico Re-Pa, quando ocorria uma confusão entre torcidas organizadas.

Segundo a Segup, o PM da envolvido no caso não participava das ações de segurança que ocorriam no estádio. Além disso, também não foi revelada a identidade do militar.

“A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informa que o autor dos disparos ocorridos durante a briga de torcedores após a partida entre Remo e Paysandu, foi identificado como um Policial Militar da reserva, que não atua mais nas ações e estava presente no estádio. Todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para a captura e responsabilização do investigado”, diz a nota.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da briga generalizada que ocorria entre as torcidas. No vídeo é possível ouvir os disparos e também o quando a vítima cai no chão já sem vida. As imagens foram utilizadas pelos agentes da Polícia Civil nas investigações.