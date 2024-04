Veja as avaliações e as notas dos jogadores do Remo no Re-Pa da final do Parazão

Com uma atuação muito diferente do Re-Pa da Copa Verde, o Remo deixou o gramado do Mangueirão derrotado pelo Paysandu, pelo placar de 2 a 0, na primeira partida da final do Parazão.

Marcelo Rangel - Apareceu bem quando foi acionado e mais uma vez teve lugar de destaque no time azulino. Nota: 8,0

Nathan – Foi bastante exigido defensivamente, mas pouco ajudou no ataque. Nota: 6,0

Bruno Bispo – Jogador perdeu alguns combates principalmente pelo alto e teve dificuldade em algumas coberturas do ataque do Paysandu. Nota 5,0

Ícaro – Zagueiro aos poucos vau ganhando ritmo de jogo, após lesão conseguindo se antecipar em alguns lances, mas foi lento em algumas investidas do Paysandu. Nota: 6,0

Nathan – Lateral foi decisivo na derrota azulina. Jogador falhou no primeiro gol e foi expulso no segundo tempo, comprometendo o time em campo. Nota 2,0

Paulinho Curuá – Jogador foi sobrecarregado no meio-campo azulino com a contusão de Jaderson, que não jogou. Curuá faz bons combates na partida, mas acabou sendo expulso já na reta final da partida. Nota 6,0

Renato Alves – Atleta fez uma partida abaixo, sem saída de bola e não conseguiu exercer a marcação eficiente. Nota: 5,0

Matheus Anjos – O jogador entrou no segundo tempo e melhorou o meio-campo azulino, dando mais dinâmica e botando a bola no chão. Nota: 8,0

Pavani – Discreto no jogo, o meia pouco ajudou nas funções de abastecer o ataque remista. Nota: 5,0

Henrique – Entrou já no final da partida para tentar conter as chegadas do Paysandu, além de dar um gás no meio-campo. Nota: 6,0

Sillas – Foi sacrificado pela expulsão de Nathan e teve que sair para dar lugar ao lateral Raimar, porém, foi pouco produtivo em campo. Nota: 5,0

Echaporã – Jogador foi acionado algumas vezes pela ponta e levou perigo quando foi acionado, mas cansou na segunda etapa. Nota: 7,0

Kelvin – Deu um gás na equipe, mas foi muito bem marcado pela defensiva bicolor

Ytalo – Figura apagadíssima na partida, pouco produziu e sem movimentação no ataque. Nota: 3,0

Ribamar – Entrou na segunda etapa e foi acionado um pouco mais que Ytalo, porém, jogador perdeu mais um gol de frente para o goleiro do Paysandu, assim como ocorreu no Re-Pa da Copa Verde. Nota: 4,0