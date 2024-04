Cancelado! Presidente do Remo afirma que projeto de hotéis no Carrossel está vetado no Baenão

A promessa de campanha da chapa de Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que seria as construções de torres que seriam hotéis para a COP 30, na área do Carrossel, vai precisar esperar. Tonhão confirmou em entrevista ao jornalista José Maria Trindade, da Rádio Marajoara, que o projeto foi deixado de lado por conta do pouco tempo para a construção visando a COP 30.

O clube tinha a esperança de colocar em prática o projeto de revitalização da área do Carrossel, que é um local que o clube não consegue dar vida por décadas. Tonhão afirmou que por hora o sonho de ter um hotel no local foi engavetado, já que a aproximação da COP 30, marcada para novembro de 2025, não teria como entregar o empreendimento antes do evento.

“Na época da campanha tínhamos uma promessa de fazer um hotel (na área do Carrossel), mas infelizmente o tempo, não será permitido para que seja feito o hotel, pois o principal interesse era a COP 30 e não temos tempo para isso. Mas ao mesmo tempo teve uma manifestação de se fazer o hotel, porém o formato era muito complicado para nós pois teríamos que executar a obra e hoje o Remo não te disponibilidade financeira para fazer isso. Nesse primeiro momento [não terão torres no Carrossel], nosso outro parceiro, que era a GA ela tinha interesse para fazer para a COP 30, mas infelizmente o tempo foi se esvaindo e não terá tempo para fazer até a COP”, disse.

O empreendimento que o Remo queria tirar do papel seria dividido em três partes. Uma contando com a parte privada, que seria a construção do hotel, outra seria a parte pública, que seria a fonte de financiamento e a terceira parte o próprio Remo, que geraria receita para o clube e para as outras duas partes.