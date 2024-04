Zagueiro paraense ex-Paysandu marca gol de cabeça do 'meio de campo' na Série D; vídeo

A Série D do Campeonato Brasileiro começou no último final de semana. Em um dos jogos, o destaque foi o paraense Perema, ex-Paysandu, que marcou um gol de cabeça quase do meio do campo, na vitória do seu time, o Concordia-SC sobre o Brasil de Pelotas-RS, pelo placar de 2 a 0.

O jogador paraense Perema, de 31 anos, marcou um gol de cabeça, quase do meio de campo. Ele abriu o placar para o Concordia, na Série D, diante do Brasil de Pelotas. Após a zaga do clube gaúcho afastar o perigo com um chutão para cima, Perema devolveu com uma cabeçada forte, “do meio da rua” e, após a bola quicar no gramado molhado, encobriu o goleiro do Brasil de Pelotas, aos 4 minutos do segundo tempo.

Perema está na sua terceira temporada defendendo a equipe catarinense. O jogador teve passagens por três clubes do Pará, como o São Francisco, equipe de Santarém, onde iniciou a carreira. Defendeu também o Águia de Marabá e o Paysandu. Atuou pelo Duque de Caxias-RJ, Portuguesa-SP além do Floresta-CE.

O jogador teve destaque vestindo a camisa do Paysandu. Pelo Papão Perema conquistou os títulos do Parazão de 2017, 2020 e 2021, além da Copa Verde em 2018. Com o manto bicolor, Perema esteve em campo 173 partidas e marcou sete gols.