De saída, Perema recebe homenagem de jogador do Paysandu: 'Cara fora de série'

Faltando apenas dois dias para o fim da passagem do zagueiro Perema pela Curuzu, o jogador recebeu a homenagem de um colega de equipe. Nesta segunda-feira (29), após o treino da equipe principal, o lateral Diego Matos fez uma postagem nas redes sociais agradecendo Perema pela passagem no Paysandu. Veja:

Lateral Diego Matos faz homenagem a Perema (Divulgação/ @diegomatos97) Lateral Diego Matos faz homenagem a Perema (Divulgação/ @diegomatos97)

"Ciclos terminam, mas a amizade levamos para a vida toda, irmão. Foram quatro anos de amizade, de compartilhar o vestiário com você e de ter a honra de jogar ao seu lado. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Você é um cara fora de série e estarei sempre na torcida por você", disse Diego Matos na postagem.

Na última sexta-feira (26), o coordenador técnico do Paysandu, Ricardo Lecheva, confirmou que Perema deixará o o clube depois do dia 30 de novembro, quando termina o contrato do zagueiro pelo clube. O jogador, anteriormente, havia confirmado a permanência na Curuzu para o presidente Maurício Ettinger, mas mudou de ideia nas últimas semanas.

Perema é o jogador mais longevo do elenco bicolor. Há cinco anos no Paysandu, o zagueiro viveu todas as situações possíveis pelo Papão. Jogou Série B, esteve no elenco que caiu para a Série C e também conquistou a Copa Verde e o bicampeonato paraense.

O jogador, nascido em Santarém, no oeste do estado, disputou 173 jogos pelo Paysandu e marcou sete gols.