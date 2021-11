Próximo de sair do Paysandu, Perema revela pior momento que viveu no clube: 'me senti um lixo'

A carreira de jogador de futebol é feita de ciclos e o ciclo de Auricélio Vinhote Soares dos Santos está próximo do fim no Paysandu. O zagueiro Perema, de 29 anos, ao que tudo indica vai deixar o Papão ao final desta temporada. No clube desde 2017, ele relembrou o melhor e o pior momento no Paysandu.

Em conversa com a equipe de OLiberal, o paraense Perema, natural de Santarém (PA), relembrou momentos marcantes nessas cinco temporadas vestindo a camisa bicolor. O capitão do Papão em vários jogos, possui como melhor lembrança defendendo as cores do Bicola o título de 2017

“Todos os títulos foram importantes. Mas o meu primeiro título com o Paysandu é inesquecível pra mim. O estadual de 2017”, disse.

Com a camisa alviceleste, Perema conquistou três títulos estaduais e taças da Copa Verde, porém, nem tudo foram alegrias em sua passagem pela Curuzu. Frustrações, o jogo contra o Náutico-PE em 2019, mas nada disso se compara à invasão de torcedores ao gramado da Curuzu, no jogo contra o Ituano. O zagueiro afirmou que esse momento se sentiu impotente e um “lixo”.

“A invasão de alguns torcedores no jogo contra o Ituano foi o pior momento. Sentimento de medo, impotência, eu me senti um lixo, foi um sentimento horrível”, revelou.

No jogo contra o Ituano-SP, pelo quadrangular final da Série C, vários torcedores de uma uniformizada do Paysandu invadiram o gramado, após o time bicolor levar o terceiro gol. A partida ficou interrompida por mais de 30 minutos, com a polícia retirando os membros da torcida do estádio.

Perema esteve em campo pelo Paysandu em 173 partidas, balançou as redes sete vezes. Antes do Papão, o zagueiro teve passagens pelo São Francisco-PA, Águia de Marabá, Duque de Caxias-RJ, Portuguesa-SP e São Raimundo-PA.