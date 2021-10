Após invasão, Paysandu critica e repudia ação de torcida organizada na Curuzu

A invasão e depredação protagonizada por torcedores de uma uniformizada do Paysandu não deve sair impune - pelo menos essa é a intenção da diretoria alviceleste. Por meio de nota, a gestão bicolor informou que já fez a identificação dos responsáveis pelos atos de vandalismo realizados durante a partida contra o Ituano, no último sábado (23), pela 4ª rodada do quadrangular da Série C. Um boletim de ocorrência foi realizado na Seccional Urbana de São Brás, no centro de Belém.

Além de buscar a responsabilização dos atos, o Paysandu também lamentou e repudiou "veementemente" a atitude dos torcedores, que trajavam camisas de uma conhecida uniformizada. Na nota, o clube affirma que se trata de "um grupo de pessoas que não representam sua fiel e apayxonada torcida"

Confira o texto na íntegra:

O Paysandu Sport Club lamenta e repudia veementemente os atos violentos praticados por um grupo de pessoas que não representam sua fiel e apayxonada torcida, durante o jogo deste sábado (23), contra o Ituano-SP, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, no Estádio Banpará Curuzu. Aos 13 minutos do segundo tempo, o bando invadiu o gramado, mas imediatamente a Polícia Militar e a segurança particular do clube agiram de forma eficaz para evitar maiores transtornos. Apesar do incidente, não houve danos materiais, ninguém ficou ferido e a partida foi reiniciada e disputada até o fim.

O clube informa ainda que durante a semana, em reunião prévia convocada pela Secretaria de Segurança Pública, (Segup), foi apresentado o plano operacional de jogo, no qual consta o quantitativo de agentes de segurança pública e particular, discutido e aprovado por todos os órgãos de segurança pública do Estado, bem como as demais partes envolvidas na organização da partida, mostrando, portanto, a correta prevenção a atitudes reprováveis de terceiros.

O Paysandu informa ainda que as pessoas envolvidas no tumulto já foram identificadas por meio do sistema de monitoramento interno do estádio, através de câmeras, e conduzidas para a Seccional Urbana de São Brás, onde foi lavrado Boletim de Ocorrência.