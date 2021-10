VÍDEO: Com invasão de torcedores, Paysandu é goleado pelo Ituano na Curuzu

O Paysandu se complicou no quadrangular final da Série C, após goleada para o Ituano-SP por 4 a 1 na tarde deste sábado (23), na Curuzu. A partida foi marcada por uma invasão de cerca de 50 torcedores uniformizados no segundo tempo. O revés deixou a situação do Papão difícil, faltando duas rodadas para o término do quadrangular.

O Paysandu entrou em campo pressionado e com mudanças, dentro e fora de campo. Wilton Bezerra, técnico interino do Papão, estreava na Série B e ele optou por Ratinho no posto de Leandro Silva na lateral-direita, além de Grampola no lugar de Danrlei, que machucado, ficou de fora. Outro que retornou ao time foi o meia José Aldo, após contusão.

A torcida marcou presença na Curuzu, porém, dentro de campo, o Paysandu não conseguiu desempenhar um bom futebol no início do jogo. O Ituano, que possui um bom retrospecto como mandante, foi premiado logo nos primeiros minutos. Após saída de bola errada, o time paulista tabelou na entrada da área e Léo Duarte acertou um chute forte, no alto, sem chances para o foleiro Victor Souza, aos nove minutos. Ituano 1 a 0.

O Paysandu não se encontrava em campo, insistia em jogar pelo meio buscando a infiltração, mas o Ituano fechado, conseguia manter a tranquilidade no sistema defensivo e levava perigo ao clube bicolor nos contra-ataques.

A equipe alviceleste “igualou” o jogo e conseguiu pressionar, Paulinho em um chute de fora da área assustou, Rildo pegando sobra dentro da área também arriscou e explodiu na zaga e foi só na primeira etapa. A equipe paraense ainda perdeu o meia José Aldo por contusão e Ruy entrou no seu lugar. Após o apito final do primeiro tempo, a torcida vaiou bastante os jogadores do Papão na descida do túnel para o vestiário.

No segundo tempo o Paysandu retornou e teve outro “apagão”, também no início da segunda etapa. Aos oito minutos a bola foi lançada para João Victor, Ratinho erra a cabeçada e o jogador do Ituano invadiu a área, driblou o goleiro Victor Souza e mandou para rede, Ituano 2 a 0.

O Paysandu sentiu o gol sofrido e o Ituano soube aproveitar a fragilidade emocional do time alviceleste. Aos 12 minutos a bola foi lançada na direita, o jogador do time paulista invadiu a área e tocou para Tiago Marques, sozinho, só para empurrar para o gol, marcando o terceiro do clube paulista.

Após o terceiro gol do Ituano, um grupo de cerca de 50 torcedores de uma uniformizada do Paysandu arrombaram os portões atrás do gol da Travessa Curuzu e invadiram o gramado. Eles tentaram ameaçar os jogadores do clube paraense, que rapidamente desceram para o vestiário, o mesmo ocorrendo com os atletas do Ituano. A Polícia Militar e seguranças do clube conseguiram retirar os torcedores do gramado e posteriormente do estádio. Do lado de fora bombas e rojões foram jogados e após um pouco mais de 20 minutos, os jogadores retornaram e o jogo prosseguiu.

Na volta da partida Wilton Bezerra realizou três mudanças, tirou Rildo, Paulinho e Ratinho, colocando Thiago Santos, Luan Santos e Leandro Silva, mudando a cara do jogo. Com apenas dois minutos o Paysandu diminuiu com Thiago Santos, após receber cruzamento do lado direito e ele empurrar para o gol, aos 14 minutos, Paysandu 1 x 3 Ituano.

O gol assustou o Ituano e o Paysandu foi para cima e até chegou a fazer o segundo gol com Marlon, mas o árbitro de vídeo entrou em ação e pegou impedimento do ataque bicolor e a arbitragem anulou o gol alviceleste.

A equipe bicolor foi para o desespero. Wilton Bezerra trocou Paulo Roberto pelo atacante Tcharlles. O Papão foi para cima, pressionou, porém, em um contra-ataque, Thiago Marques recebeu sozinho e fez o quarto gol, fechando o placar na Curuzu de 4 a 1.

Atualmente o Paysandu é o lanterna do grupo C com dois pontos. O próximo compromisso do Papão será contra o Botafogo-PB, no domingo (31), ás 18h, no Estádio Almeidão.