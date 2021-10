VÍDEO: Torcida do Paysandu invade o gramado, após gol do Ituano na Curuzu

Após o terceiro gol do Ituano, vários torcedores de uma organizada do Paysandu invadiram o gramado da Curuzu. Do lado de fora, na Travessa Curuzu, bombas e rojões foram arremessados.

Cerca de 50 torcedores invadiram o gramado e ameaçaram jogadores do clube bicolor. A Polícia Militar entrou no campo e retirou os torcedores. Atletas do Ituano e do Paysandu foram para os vestiários e depois da garantia de segurança da Polícia Militar, a arbitragem recomeçou o jogo, interrompido aos 12 minutos do segundo tempo.

