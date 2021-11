Após cinco temporadas, Perema está de saída do Paysandu e declara: ‘É o momento’

Após cinco temporadas, o zagueiro Perema está de saída do Paysandu. O contrato com o clube acaba no dia 30 de novembro, terça-feira, mas ele deve ficar no clube, por meio de um aditivo, até o final da Copa Verde. Ele conversou com O Liberal sobre essa situação no Paysandu e revela porque decidiu sair do clube.

“Acredito que não irei ficar. Acredito que minha chegou ao fim minha história no Papão da Curuzu. Pretendo cumprir meu contrato e tenho que passar uns dias em casa. Depois resolver minha vida (novo clube no caso). Vejo que é o momento sim de sair”, comentou.

Perema revela que há propostas de clubes de outros estados, mas nada foi concretizado. “Nada oficial, só conversando com empresários”, declarou.

Há cinco anos no Paysandu, Perema viveu todas as situações possíveis no clube. Jogou Série B, esteve no elenco que caiu para a Série C e também conquistou a Copa Verde e o bicampeonato paraense.

Relembre momentos de Perema com a camisa do Paysandu:

Nascido em uma vila lá em Santarém, no oeste do Pará, que deu o apelido ao jogador que se chama Auricélio Vinhote Soares dos Santos e hoje com 29 anos, Perema veio para o Papão após jogar no São Francisco. Foram 173 jogos até o momento pelo Paysandu e sete gols marcados.

“Todos os títulos foram importantes. Mas o meu primeiro título com o Paysandu é inesquecível pra mim. O estadual de 2017”, comentou.

Entre a situação ruim no clube, ele cita a invasão da torcida no jogo contra o Ituano, realizado há um mês.

“A invasão de alguns torcedores no jogo contra o Ituano foi o pior momento. Sentimento de medo, impotência, eu me senti um lixo, foi um sentimento horrível”, revelou.